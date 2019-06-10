Что-то пошло не так. Посмотрите, как в Украине инструктор обучает метать гранаты

Источник материала: IT.Tut.by

В сети появилось видео не вполне удачных кадров учений украинской службы ГС ЧС (аналога белорусского МЧС). Инструктор обучал подразделения использованию газохимических гранат, но что-то пошло не так.

В начале ролика инструктор объясняет, что такие гранаты используются для разгона массовых демонстраций, после чего выдергивает чеку и забрасывает гранату в помещение, а потом неплотно закрывает деревянную дверь, выглядящую довольно ненадежно.

Затем следует взрыв гранаты, после чего от взрывной волны дверь с неожиданной силой распахивается и довольно сильно бьет по инструктору, который буквально отлетает от удара. За кадром слышен громкий смех учеников.

В соцсетях оценили драматизм момента и принялись шутить. В итоге пользователи сошлись на том, что для успешной работы инструктору не помешал бы собственный инструктор, который помог бы ему избежать повреждений.