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Появилась карта, на которой показаны «запретные» зоны для дронов на время Европейских игр

11.06.2019 18:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

42.TUT.BY сообщал ранее, что 20 мая Александр Лукашенко подписал Указ № 191 , согласно которому в Минске и Минском районе на время II Европейских игр вводятся дополнительные меры безопасности, в том числе — запрет на использование дронов в определенных зонах.

Появилась карта, на которой показаны «запретные» зоны для дронов на время Европейских игр
Фото: Ольга Шукайло

Так, на две недели вводится запрет на использование беcпилотных летательных аппаратов и авиамoделей на:

  • спортивных объектах, в иных местах проведения спортивных сoревнований;
  • местах расположения гостиниц и аналогичных средcтв размещения, предназначенных для пребывания учаcтников Европейских игр;
  • в специально оборудованных местах для болельщиков (фан-зонах).

Если вы решите запустить БПЛА или авиамодель в нарушение названного запрета, органы внутренних дел могут изъять беспилотник и вернуть его только после 2 июля. Правда, до недавних пор не было точной карты «запретных зон».

Сегодня в телеграм-канале «Использование авиамоделей и БЛА в Беларуси» появилось следующее сообщение: «Во вкладке „Аэронавигационная информация“ страницы ais.mil.by размещена карта с шестью зонами ограничений ИВП на период проведения II Европейских игр.

Период ограничений: с 9.00 17.06 по 9.00 04.07.2019 г.

Высоты зон ограничений (по давлению 760 мм рт. ст.):

зона № 1 — 2900 м;

зон № 2-№ 6 — 1200 м.

Появилась карта, на которой показаны «запретные» зоны для дронов на время Европейских игр

Ограничения будут распространяться на полеты ВС всех типов (включая БЛА), а также авиамодели. Изъятия — согласно Указа № 191».

Вот здесь — прямая ссылка на карту в большом размере.

Таким образом, лучше не запускать «беспилотники» и авиамодели на проспекте Победителей, в Студенческой деревне, где разместится Деревня спортсменов, рядом с «Чижовка-Арена», РЦОП по гребным видам спорта и другими объектами.

 
Теги: Минск
 
 
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42.TUT.BY сообщал ранее, что 20 мая Александр Лукашенко подписал Указ № 191 , согласно которому в Минске и Минском районе на время II Европейских игр вводятся...
 
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