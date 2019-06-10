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Появилась карта, на которой показаны «запретные» зоны для дронов на время Европейских игр
11.06.2019 18:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
42.TUT.BY
Так, на две недели вводится запрет на использование беcпилотных летательных аппаратов и авиамoделей на:
Если вы решите запустить БПЛА или авиамодель в нарушение названного запрета, органы внутренних дел могут изъять беспилотник и вернуть его только после 2 июля. Правда, до недавних пор не было точной карты «запретных зон».
Сегодня в телеграм-канале «
Период ограничений: с 9.00 17.06 по 9.00 04.07.2019 г.
Высоты зон ограничений (по давлению 760 мм рт. ст.):
зона № 1 — 2900 м;
зон № 2-№ 6 — 1200 м.
Ограничения будут распространяться на полеты ВС всех типов (включая БЛА), а также авиамодели. Изъятия — согласно Указа № 191».
Вот здесь —
Таким образом, лучше не запускать «беспилотники» и авиамодели на проспекте Победителей, в Студенческой деревне, где разместится Деревня спортсменов, рядом с «Чижовка-Арена», РЦОП по гребным видам спорта и другими объектами.
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42.TUT.BY сообщал ранее, что 20 мая Александр Лукашенко подписал Указ № 191 , согласно которому в Минске и Минском районе на время II Европейских игр вводятся...
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