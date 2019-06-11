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Китайский программист создал чат-бота, чтобы отвечать девушке. Ей это не понравилось
12.06.2019 09:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
IT-специалист из Китая из-за плотного рабочего графика часто не мог отвечать своей девушке на сообщение в мессенджере, из-за чего она начала обижаться на молодого человека. Но программист нашел выход из ситуации, пускай и не совсем стандартный. Об этом
Программист из Китая по имени Ли Кайсан работает на крупной торговой онлайн-площадке JD.com. Чтобы его девушка не расстраивалась, когда он не может отвечать ей на сообщения, Ли решил создать чат-бота для мессенджера WeChat. При этом он поделился своей идеей в китайской социальной сети Weibo.
Запустив программу, Ли на целый день забыл о переписке с подругой. Бот должен был отправлять собеседнице романтичные сообщения и отрицать, что он — искусственный интеллект. По окончании рабочего дня Ли заглянул в чат: в переписке оказалось более 300 сообщений.
Ошибку бот допустил из-за своей эффективности — он слишком быстро откликался на сообщения девушки, из-за чего та заподозрила подвох:
— Как ты это сделал?
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IT-специалист из Китая из-за плотного рабочего графика часто не мог отвечать своей девушке на сообщение в мессенджере, из-за чего она начала обижаться на молодого...
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