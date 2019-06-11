ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые разгадали тайну появления гигантских дыр в Антарктике

12.06.2019 10:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Исследователи отчитались о том, что им удалось узнать из собранных за годы мульти инструментальных наблюдений о причинах появления большой — больше Московской области — полыньи в антарктическом море Уэдделла. Ее впервые заметили в 1974—1976 годах, потом она на полвека пропала, но в 2016—2017-м возникла в антарктическом льду вновь. Об этом пишет издание «Чердак».

Ученые разгадали тайну появления гигантских дыр в Антарктике
Фото: Dan Costa/University of California, Santa Cruz

Большие полыньи в Антарктиде появляются нечасто. В жизни тюленей, пингвинов и иной полярной фауны они играют очень важную роль — обеспечивают кого-то доступом к воздуху, а кого-то — пропитанием. Кроме того, большая полынья влияет на микроклимат, меняя влажность и температуру воздуха в нижних слоях атмосферы.

В новой публикации на страницах Nature ученые проанализировали историю известных антарктических полыней в море Уэдделла и сопоставили ее с данными о погоде в регионе. В частности, они проанализировали записи середины 1970-х годов (тогда впервые была обнаружена полынья площадью в десятки тысяч километров) и данные 2016 и 2017 годов, когда также были зафиксированы полыньи в том же самом районе.

Сопоставление данных о состоянии океана, ледового покрова и атмосферы, которые были получены при помощи роботизированных буев, измерений в ходе корабельных экспедиций и данных датчиков, закрепленных на тюленях, привело ученых к выводу о том, что свободные ото льда участки образуются в результате сразу нескольких разных процессов. Для того чтобы полынья долгое время не зарастала льдом, одного лишь сильного ветра и шторма недостаточно — нужно, чтобы в глубине океана возник поток из теплой и более соленой воды.

Сильные ветра ответственны за то, что льды расходятся в стороны. В условиях полярной ночи и низких температур открытая вода должна была бы затянуться льдом, однако циркулирующие в толще океана течения выносят к поверхности теплую воду с повышенной соленостью, и та какое-то время не дает полынье замерзнуть. А когда эта теплая вода остывает, она из-за своей солености (и, соответственно, более высокой плотности) опускается вниз, уступая место новой теплой порции. Подобная циркуляция может поддерживаться несколько недель или даже больше, причем в нее вовлекается вся толща океана.

Последнее обстоятельство важно в свете глобального потепления. Вода со дна океана обычно не поднимается наверх, однако полынья запускает интенсивную циркуляцию, которая способна вынести часть растворенного в придонном слое углекислого газа на поверхность.

Ранее считалось, что глобальное потепление сделает полыньи в Антарктике более редкими (поскольку средняя температура не столь важна, как важно сочетание иных условий), однако новые расчеты говорят о том, что полыней может стать больше. И тогда, возможно, они начнут вносить свой вклад не только в жизнь питающихся рыбой пингвинов, но и в глобальные климатические процессы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследователи отчитались о том, что им удалось узнать из собранных за годы мульти инструментальных наблюдений о причинах появления большой — больше...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Российские истребители смогут пилотировать девушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика