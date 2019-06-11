Российские истребители смогут пилотировать девушки

Источник материала: IT.Tut.by

Девушки, которые впервые в истории России начали обучение на военных летчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной, если проявят соответствующие способности, пишет ТАСС, ссылаясь на слова заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенанта Андрея Юдин.



Белорусская летчица Наталья Титенкова. Фото: tutgrodno.com

Ранее сообщалось, что для первых потоков военных летчиц предусматривается возможность служить только в транспортной авиации. «В процессе подготовки мы посмотрим, кто из девушек на что способен, чтобы направить в тот род авиации, где лучше смогут себя проявить.

Будем смотреть — если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим», — сказал Юдин. Он пояснил, что решение о пригодности летчиков принимается на основании специальных испытаний, включающих проверку психологических и когнитивных качеств человека. Их проходят на вступительных экзаменах и во время обучения.

Решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре принял министр обороны Сергей Шойгу в 2017 году. За два года для обучения по итогам вступительных экзаменов зачислена 31 девушка. В 2019 году планируется вновь провести набор девушек — это будет уже третья группа будущих военных летчиц.