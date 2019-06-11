Источник материала: IT.Tut.by

Около 600 видов растений вымерли за последние 250 лет — почти в два раза больше, чем количество исчезнувших видов птиц, млекопитающих и амфибий. Об этом сообщает Newsweek.com со ссылкой на журнал Nature Ecology and Evolution .



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Земля вступает в то, что ученые описали как «шестой кризис массового вымирания», причем по некоторым оценкам нынешние темпы вымирания в сотни раз превышают «норму».

В то время как находящимся под угрозой исчезновения видам животных, таким как гориллы и белый носорог, как правило, уделяют больше внимания, растения также вымирают с угрожающей скоростью. При этом их исчезновение ставит под угрозу другие организмы, экосистемы и способность людей выживать на нашей планете.

Группа ученых из Королевских ботанических садов в Кью (США) и Стокгольмского университета собрала первый глобальный анализ данных о вымирании растений, охватывающий около 90 000 видов. Они свидетельствуют, что за последние 250 лет 571 вид растений полностью исчез из дикой природы — в два раза больше, чем видов птиц, млекопитающих и земноводных, вымерших за тот же период, вместе взятых.

Кроме того, исследователи говорят, что растения вымирают со скоростью до 500 раз выше, чем до вмешательства человека. На самом деле, около трети из 90 000 видов, которые анализировала команда, можно считать находящимися под угрозой.

По словам команды, растений исчезают с наибольшей скоростью на островах, в тропических регионах и районах со средиземноморским климатом. Кроме того, хуже приходится кустарникам, деревьям или видам растений с узким географическим ареалом.

Вместе с тем команда обнаружила, что 430 видов растений, которые считались вымершими, были вновь открыты в исследуемый период. Тем не менее, стоит отметить, что 90% этих вновь открытых растений имеют высокий риск исчезновения.