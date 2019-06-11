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Сингапур получил «цифровую» бронемашину
12.06.2019 11:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
11 июня во время парада, посвященному 50-летию бронетанковых войск Сингапура, министр обороны страны доктор Нг Энг Хен презентовал широкой публике новинку — полностью оцифрованную бронемашину Hunter. Об этом
Глава Минобороны Сингапура отметил, что получение армией «Хантеров» является ключевой частью преобразования сингапурских БТВ в армию нового поколения.
«Охотник» был разработан Агентством оборонной науки и техники в сотрудничестве с конгломератом Singapore Technologies Engineering и армией страны. По словам министра, бронемашина более прочна и мощна, чем заменяемая «Охотником» Ultra M113, и она позволит армии повысить мобильность и боевую мощь. Отрядам «Хантеров» потребуется меньше человеческого вмешательства в боевую деятельность благодаря использованию передовых технологий.
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11 июня во время парада, посвященному 50-летию бронетанковых войск Сингапура, министр обороны страны доктор Нг Энг Хен презентовал широкой публике новинку —...
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