Сингапур получил «цифровую» бронемашину

Источник материала: IT.Tut.by

11 июня во время парада, посвященному 50-летию бронетанковых войск Сингапура, министр обороны страны доктор Нг Энг Хен презентовал широкой публике новинку — полностью оцифрованную бронемашину Hunter. Об этом пишет defence-blog.com.

Глава Минобороны Сингапура отметил, что получение армией «Хантеров» является ключевой частью преобразования сингапурских БТВ в армию нового поколения.

«Охотник» был разработан Агентством оборонной науки и техники в сотрудничестве с конгломератом Singapore Technologies Engineering и армией страны. По словам министра, бронемашина более прочна и мощна, чем заменяемая «Охотником» Ultra M113, и она позволит армии повысить мобильность и боевую мощь. Отрядам «Хантеров» потребуется меньше человеческого вмешательства в боевую деятельность благодаря использованию передовых технологий.