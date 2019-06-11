Как социальные сети влияют на нас

Источник материала: IT.Tut.by

Хотя социальные сети — довольно новое по меркам истории явление, они уже стали предметом изучения для ученых. 42.TUT.BY изучил некоторые из исследований, рассказывающие, как соцсети влияют на наше психическое и физическое состояние.



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Влияние на настроение

В 2017 году Королевское общество здоровья в Британии провело исследование среди 1500 молодых людей от 11 до 25 лет. Респонденты должны были отслеживать свое настроение, используя пять самых популярных соцсетей.

Семеро из десяти заявили, что Instagram заставляет их чувствовать себя хуже из-за «культа тела», а половина людей в возрасте 14−24 лет сообщила, что Instagram и Facebook усугубляют их чувство тревоги. Две трети сказали, что Facebook делает их уязвимыми перед буллингом. Как подчеркивают исследователи, негативные последствия особо заметны у пользователей, которые сутками сидят в соцсетях.

В 2014 году ученые из Инсбрукского университета (Австрия) заключили , что люди остаются в плохом настроении после использования Facebook, поскольку считают, что даром потратили время.

И в том же году ученые из Калифорнийского и Йельского университетов пришли к выводу , что настроение может быстро распространяться между людьми в соцсетях. Они проанализировали более миллиарда постов около 100 миллионов пользователей Facebook с 2009 по 2012 год и посмотрели, как менялись статусы, когда шел дождь. Оказалось, что в плохую погоду негативные посты увеличивались на 1,16%, а позитивные посты уменьшались на 1,19%. При этом каждый печальный пост «генерировал» среди друзей пользователя в среднем на 1,29 больше негативных постов, чем обычно. Зато, если пользователь публиковал позитивное заявление, оно провоцировало в среднем дополнительно 1,75 положительных постов.

Влияние на самооценку





Опрос тысячи пользователей Facebook из Швеции показал , что в целом женщины, которые проводят много времени в этой соцсети, чувствуют себя менее счастливыми и уверенными. Исследователи считают, что все дело в сравнении своей жизни с карьерными достижениями и счастливыми отношениями других людей.

В 2017 году вышел отчет Королевского научного общества, в котором отмечается, что из-за Instagram у девушек в возрасте около 20 лет ухудшается отношение к собственному телу, а женщины старше 25 лет завышают ожидания по поводу работы и образа жизни.

Но не все так плохо: в 2018 году компания ResearchMe опросила пять тысяч россиян старше 12 лет по поводу влияния Instagram на их жизнь. Половина опрошенных (54% женщин против 41% мужчин) отметили, что соцсеть положительно повлияла на их самореализацию в творческой деятельности и хобби. При этом она вдохновляет 28% женщин на личные подвиги или достижения в сфере карьеры. У 33% опрошенных было зафиксировано положительное влияние на самооценку, и у 29% — на личную жизнь.

А исследование Корнелльского университета (Нью-Йорк) выяснило , что если просматривать свой профиль вместо чужих фото, то ваше чувство собственного достоинства повысится.

Влияние на уровень стресса

В 2017 году австралийские психологи заключили , что отказ от соцсетей, в частности от уже упомянутого Facebook, снижает уровень стресса.

Ученые пригласили в лабораторию 138 активных пользователей соцсети от 18 до 40 лет и попросили ответить на вопросы об активности в соцсетях, самочувствии и уровне стресса. У участников также взяли пробу слюны, чтобы измерить содержание гормона кортизола.

Одна группа респондентов должна была отказаться от Facebook на пять дней, а другая — пользоваться им как обычно. В итоге у людей, не пользовавшихся соцсетью, через пять дней заметно снизился уровень гормона стресса, а чувство комфорта возросло.

Депрессия и чувство одиночества



Фото: pixabay.com

В 2018 году в Пенсильванском университете провели исследование , показавшее, что причинно-следственная связь между использованием социальных сетей и негативным воздействием на наше психологическое состояние действительно существует.

143 магистранта на три недели должны были ограничить использование Facebook, Instagram и Snapchat 10 минутами для каждой платформы в день, либо использовать социальные сети как обычно. В итоге в группе с ограниченным использованием соцсетей наблюдалось значительное снижение одиночества и депрессии по сравнению с контрольной группой. Учены приходят к выводу, что ограничение использования социальных сетей до 30 минут в день может привести к значительному улучшению состояния.

Но, возможно, не социальные сети делают нас более подавленными и одинокими — просто те, кто подавлен и одинок, более склонны использовать социальные сети в качестве средства связи. «Определенные симптомы депрессии могут побуждать людей прокручивать каналы социальных сетей, — отмечают сотрудники университета Амстердама (UvA). — Мы также обнаружили, что пассивное использование социальных сетей в определенное время сопровождалось потерей интереса, проблемами с концентрацией внимания, усталостью и одиночеством в одно и то же время. Однако мы не знаем, является ли пассивное использование соцсетей причиной этих симптомов или наоборот. Это тема для будущих исследований».

Тревожность и беспокойство

Что касается влияния соцсетей на уровень тревожности человека, то здесь нет однозначных выводов.

Например, исследование , проведенное между 1787 молодых людей США в возрасте 19−32 лет, показало, что люди, которые пользуются семью и больше платформами для общения, имеют втрое выше общий уровень тревожности, чем пользователи 0−2 платформ.

Однако исследование 2016 года, проведенное в Университете Бабеш-Боляй в Румынии, привело к смешанным результатам. Было опубликовано несколько статей о связи между социальными сетями и социальной тревогой, однако исследователи подчеркнули, что необходимо провести дополнительные работы, чтобы выяснить влияние одной переменной на другую.

Влияние на сон (и бессонницу)



Изображение: BRUNO CERVERA / Unslash

Голубой свет от экранов смартфонов может вызывать проблемы со сном. Как рассказала доктор Виктория Ревелл, старший менеджер проектов в клинике медицинских исследований при университете Суррея в Англии: «Мы знаем, что синий свет (с длиной волны около 450−480 нм) вызывает чувство настороженности и влияет на наши биологические часы». То есть, синий свет подавляет выработку мелатонина, который обманывает мозг, убеждая, что сейчас день. Он также заставляет нас беспокоиться, несмотря на то, что, находясь в постели, мы должны чувствовать сонливость.

В 2014 году исследователи из Питсбургского университета опросили 1788 людей в возрасте от 19 до 32 лет, как они пользуются соцсетями. В среднем участники использовали социальные сети в общей сложности 61 минуту в день и посещали различные учетные записи социальных сетей 30 раз в неделю. Оценка показала, что почти 30% участников имели высокий уровень нарушения сна. Причем здесь важнее было не общее время, проведенное за листанием ленты, а частота «заходов»

Однако исследование так и не ответило на вопрос: это социальные сети вызывают расстройства сна или это те, кто уже страдает бессонницей, проводят больше времени в соцсетях.

Укрепление связей между людьми

Не стоит забывать, что соцсети лишь инструмент, при помощи которого мы общаемся. Обмен фотографиями и общение помогают укрепить взаимоотношения в семьях. А рост социального капитала приводит к осознанию собственной нужности и значимости.

Плюс ко всему соцсети помогают погрузиться в интересующую нас тему и изучить ее более полно. Так, работы американских ученых показывают , что активное использование социальных сетей для общения повышает средний балл студентов, особенно на старших курсах.