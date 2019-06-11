Дешевле, чем в интернете: какие скидки сейчас предлагают крупные торговые сети

Источник материала: IT.Tut.by

Крупные торговые сети зачастую устраивают скидки на целые категории товаров — от крупной бытовой техники до чехлов для смартфонов. Мы проверили предложение нескольких продавцов и выбрали те из них, что получится купить дешевле, чем в Сети.



Фото: stevepb / pixabay.com

21vek.by

Сейчас в онлайн-гипермаркете действует несколько промокодов, при активации которых технику можно купить дешевле. Например, по 15 июня действует промокод «FROST», дающий скидку до 15% на товары на специальной странице сайта. А с промокодом «SUN» можно добиться снижения цены в 7% почти на все категории товаров по 14 июня.

Например, холодильник Indesit TIA 16 в «21 веке» получится купить за 495 рублей, когда другие продавцы отдают его за сумму от 510 до 730 рублей. У холодильника ручная система размораживания, класс потребления энергии — А. Общий объем при этом составляет 296 литров, уровень шума — не выше 39 дБ.

Еще один товар, который можно купить с выгодой, это сплит-система (кондиционер) от компании Toshiba . В онлайн-гипермаркете ее цена составляет 836,07 рублей, в большинстве других магазинов — примерно от 900 рублей. Устройство может работать как на охлаждение, так и на обогрев. Есть функции таймера и возможность регулировки направления воздушного потока. Уровень шума — в районе 31 дБ.

Стиральная машина Indesit IWUB 40 851 BY стоит 371,07 рублей, в Сети — 375−426 рублей. Максимальная загрузка белья — четыре килограмма, класс потребления энергии — А, расход воды за одну стирку — 39 литров. Максимальная скорость отжима — 800 оборотов в минуту. Уровень шума — не выше 59 дБ.

«5 элемент»

По 13 июня в магазинах тоговой сети действуют скидки до 30% на электронику и бытовую технику, собранную на специальной странице сайта.

Например, микроволновая печь Midea MM820CFB-S продается за 132,80 рублей, при цене в 140−160 рублей у других продавцов. Ее внутренний объем равняется 20 литрам, мощность — 800 Вт. У микроволновки механическая система управления.

Пылесос Bosch BGS2UPWER3 можно приобрести за 381,65 рублей вместо 440−460 рублей в магазинах в интернете. Его основные особенности: мощность всасывания на уровне 300 Вт, уровень шума не более 81 дБ, циклонный фильтр для пыли на 1,40 литра, а также наличие фильтра тонкой очистки.

Плита Hansa FCCW63000 в «5 элементе» стоит 699 рублей. У большинства других интернет-продавцов — 720−820 рублей. Варочная панель, как и духовка — электрические. Есть четыре конфорки разного размера из стеклокерамики, а также функция гриля для духового шкафа. Класс потребления энергии — А.

«Техноплюс»

По 1 июля в магазинах этой сети со скидкой предлагается, например, телевизор Samsung UE40NU7120U — за 888,80 рубля. На Kupi.TUT.BY его отдают не менее, чем за 915−1000 рублей. Основные характеристики ТВ: 40-дюймовый экран 4K-разрешения, встроенная система Smart-TV, динамики на 20 Вт, а также поддержка стандарта HDR10 и индекса частоты обновления в 100 Гц.

Сэкономить получится и при покупке фена Redmond RF-533 . В «Техноплюс» он стоит 39,99 рублей, в большинстве других мест — около 55 рублей. У него есть три режима нагрева и два — интенсивности воздушного потока. Мощность — 1800 Вт.

Еще один товар со скидкой — утюг Philips GC1444/80 Comfort . «Оригинальная» цена устройства — от 70 до 120 рублей, сниженная — 69,96 рублей. Подошва утюга выполнена из керамики, объем резервуара для воды — 220 миллилитров. Мощность аппарата — 2000 Вт.