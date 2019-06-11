ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дешевле, чем в интернете: какие скидки сейчас предлагают крупные торговые сети

12.06.2019 15:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Крупные торговые сети зачастую устраивают скидки на целые категории товаров — от крупной бытовой техники до чехлов для смартфонов. Мы проверили предложение нескольких продавцов и выбрали те из них, что получится купить дешевле, чем в Сети.

Дешевле, чем в интернете: какие скидки сейчас предлагают крупные торговые сети
Фото: stevepb / pixabay.com

21vek.by

Сейчас в онлайн-гипермаркете действует несколько промокодов, при активации которых технику можно купить дешевле. Например, по 15 июня действует промокод «FROST», дающий скидку до 15% на товары на специальной странице сайта. А с промокодом «SUN» можно добиться снижения цены в 7% почти на все категории товаров по 14 июня.

Например, холодильник Indesit TIA 16 в «21 веке» получится купить за 495 рублей, когда другие продавцы отдают его за сумму от 510 до 730 рублей. У холодильника ручная система размораживания, класс потребления энергии — А. Общий объем при этом составляет 296 литров, уровень шума — не выше 39 дБ.

Еще один товар, который можно купить с выгодой, это сплит-система (кондиционер) от компании Toshiba. В онлайн-гипермаркете ее цена составляет 836,07 рублей, в большинстве других магазинов — примерно от 900 рублей. Устройство может работать как на охлаждение, так и на обогрев. Есть функции таймера и возможность регулировки направления воздушного потока. Уровень шума — в районе 31 дБ.

Стиральная машина Indesit IWUB 40 851 BY стоит 371,07 рублей, в Сети — 375−426 рублей. Максимальная загрузка белья — четыре килограмма, класс потребления энергии — А, расход воды за одну стирку — 39 литров. Максимальная скорость отжима — 800 оборотов в минуту. Уровень шума — не выше 59 дБ.

 

«5 элемент»

По 13 июня в магазинах тоговой сети действуют скидки до 30% на электронику и бытовую технику, собранную на специальной странице сайта.

Например, микроволновая печь Midea MM820CFB-S продается за 132,80 рублей, при цене в 140−160 рублей у других продавцов. Ее внутренний объем равняется 20 литрам, мощность — 800 Вт. У микроволновки механическая система управления.

Пылесос Bosch BGS2UPWER3 можно приобрести за 381,65 рублей вместо 440−460 рублей в магазинах в интернете. Его основные особенности: мощность всасывания на уровне 300 Вт, уровень шума не более 81 дБ, циклонный фильтр для пыли на 1,40 литра, а также наличие фильтра тонкой очистки.

Плита Hansa FCCW63000 в «5 элементе» стоит 699 рублей. У большинства других интернет-продавцов — 720−820 рублей. Варочная панель, как и духовка — электрические. Есть четыре конфорки разного размера из стеклокерамики, а также функция гриля для духового шкафа. Класс потребления энергии — А.

 

«Техноплюс»

По 1 июля в магазинах этой сети со скидкой предлагается, например, телевизор Samsung UE40NU7120U — за 888,80 рубля. На Kupi.TUT.BY его отдают не менее, чем за 915−1000 рублей. Основные характеристики ТВ: 40-дюймовый экран 4K-разрешения, встроенная система Smart-TV, динамики на 20 Вт, а также поддержка стандарта HDR10 и индекса частоты обновления в 100 Гц.

Сэкономить получится и при покупке фена Redmond RF-533. В «Техноплюс» он стоит 39,99 рублей, в большинстве других мест — около 55 рублей. У него есть три режима нагрева и два — интенсивности воздушного потока. Мощность — 1800 Вт.

Еще один товар со скидкой — утюг Philips GC1444/80 Comfort. «Оригинальная» цена устройства — от 70 до 120 рублей, сниженная — 69,96 рублей. Подошва утюга выполнена из керамики, объем резервуара для воды — 220 миллилитров. Мощность аппарата — 2000 Вт.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупные торговые сети зачастую устраивают скидки на целые категории товаров — от крупной бытовой техники до чехлов для смартфонов. Мы проверили предложение...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Как социальные сети влияют на нас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика