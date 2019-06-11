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Дмитрий Медведев написал два загадочных твита. Что они значат?

12.06.2019 17:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

У главы правительства России Дмитрия Медведева есть официальный англоязычный аккаунт в Twitter. Обычно туда пишут то же самое, что и в русскую версию. Например, двенадцатого июня Медведев поздравил всех с Днем России, а одиннадцатого поделился своими мыслями о причинах политической радикализации Европы. Об этом пишет Meduza.

«Счастливого Дня России!»

Но 12 июня произошло нечто странное: в беседе с послом Ирака Хайдаром Мансуром Хади глава правительства перешел с английского языка на тарабарщину.

Дмитрий Медведев написал два загадочных твита. Что они значат?

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Дмитрий Медведев написал два загадочных твита. Что они значат?

В другом своем сообщении Медведев пять раз упомянул слово «very» («очень») и «hubby» («муженек»). Позже твиты политика удалили. В пресс-службы кабинета министров добавили, что аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter взломали.

Интернет-пользователи также вспомнили слово «covfefe» — знаменитую опечатку в твите президента США Дональда Трампа. Ничего не значащее слово превратилось в один из самых популярных мемов 2016 года. «Covfefe» можно найти даже в словаре англоязычного сленга Urban Dictionary.

 
 
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У главы правительства России Дмитрия Медведева есть официальный англоязычный аккаунт в Twitter. Обычно туда пишут то же самое, что и в русскую версию. Например,...
 
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