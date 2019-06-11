|
Дмитрий Медведев написал два загадочных твита. Что они значат?
12.06.2019 17:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
У главы правительства России Дмитрия Медведева есть официальный англоязычный аккаунт в Twitter. Обычно туда пишут то же самое, что и в русскую версию. Например, двенадцатого июня Медведев поздравил всех с Днем России, а одиннадцатого
«Счастливого Дня России!»
Но 12 июня произошло нечто странное: в беседе с послом Ирака Хайдаром Мансуром Хади глава правительства перешел с английского языка на тарабарщину.
ВК? «Мхо»? «Огурец»? Что это значит?
В другом своем сообщении Медведев пять раз упомянул слово «very» («очень») и «hubby» («муженек»). Позже твиты политика удалили. В пресс-службы кабинета министров
Интернет-пользователи также вспомнили слово «covfefe» — знаменитую опечатку в твите президента США Дональда Трампа. Ничего не значащее слово превратилось в один из самых популярных мемов 2016 года. «Covfefe» можно найти даже в словаре англоязычного сленга Urban Dictionary.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У главы правительства России Дмитрия Медведева есть официальный англоязычный аккаунт в Twitter. Обычно туда пишут то же самое, что и в русскую версию. Например,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)