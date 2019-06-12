Во что поиграть, пока едешь в метро? 7 достойных онлайн-игр

Источник материала: IT.Tut.by

II Европейские игры принесли в Минск 12-дневный фестиваль , странные заборы и интернет, появившийся в метро . Связь стабильная, так что в дороге можно не только проверять соцсети, но и играть в онлайне. Делимся семью мобильными играми, с которыми ваша поездка пройдет веселее.

Hearthstone

В 2011 году Blizzard Entertainment выпустили Hearthstone — коллекционную карточную игру по вселенной Warcraft. Это волшебный мир, населенный орками, эльфами и троллями, но вникать в историю Warcraft не нужно — в Hearthstone весело играть и без предварительной подготовки.

Вы должны сойтись в карточной дуэли с неизвестным противником. И у него, и у вас в колоде по 30 карт: «королей» и «валетов» там нет, зато есть различные существа и заклинания. Ваша задача — сбросить здоровье оппонента с тридцати очков до нуля. В этом вам помогут комбинации карт, различные эффекты и хитрые ходы.

Кроме обычных сражений в Hearthstone есть три режима: «Арена», где вы можете завладеть случайным набором карт, «Потасовка», в которой каждую неделю меняются правила, и «Приключение» — солянка из квестов, за прохождение которой вы получаете специальные награды.

Hearthstone запускается даже на"древних" смартфонах и не требует много трафика, радует глаза приятной графикой, а уши — крутой озвучкой. Так что если хотите скоротать пару станций за самобытными карточными баталиями, Hearthstone — ваш выбор.

PUBG Mobile

Где поставить: iOS и Android Цена: игра бесплатная

Ситуация такая: в одном месте оказывается 100 человек, и только один останется в живых. Используйте смекалку, различные стратегии и целый оружейный арсенал — надеемся, вы сможете выбраться из этой «королевской битвы».

Вот так выглядит синопсис PUBG Mobile. Вас и еще 99 игроков выбрасывают на локацию площадью в несколько километров: никакого оружия у вас с собой нет, его придется найти. Отыщите — избавляйтесь от соперников, но помните: пока вы бегаете со сковородкой, враг перезаряжает винтовку.

PUBG Mobile не даст вам расслабиться: локация игры будет постепенно сужаться, а в случайных частях карты прогремят ковровые бомбежки. Так что усидеть на одном месте не получится — придется ускользать от вражеских пуль, барьеров и самолетных бомб.

Если не хотите играть в одиночку, прихватите с собой команду: вы можете отправиться в PUBG Mobile хоть дуэтом, хоть квартетом. Нет времени на затяжные бои? Окей, выбирайте короткие матчи (как раз для метро): тут даже есть режим с зомби, так что скучно вам не будет.

Нам игра приглянулась реалистичными боями и возможностью путешествовать по земле, воде и воздуху — считайте, что в PUBG Mobile поместили несколько игр только для того, чтобы вы не приуныли в дороге.

Lords Mobile

Где поставить: iOS и Android Цена: игра бесплатная, эксклюзивный контент можно купить

Lords Mobile — отличная возможность почувствовать себя героем и завоевателем в одном лице. Защищайте свою крепость и атакуйте вражеские замки, наращивайте армию и захватывайте чужие ресурсы — классический военный сценарий, обыгранный в мультяшной стилистике.

Руководить вашими войсками будут герои — специальные персонажи с особыми способностями. С самого начала у вас будет только один такой: продолжайте игру, и сможете завербовать еще 42. Или захватите вражеского героя — тогда его бонусы перейдут к вам.

В Lords Mobile есть несколько режимов. Бродите по локациям, собирая новых героев и опыт, боритесь с героями соперника или нападайте на диких монстров. В любом случае вы получите удовольствие — быть лордом, пусть и мобильным, очень даже приятно.

Brawl Stars

Где поставить: iOS и Android Цена: игра бесплатная, но вы можете купить бонусы

Идеальная игра для тех, кому нужно проехать в метро всего пару станций. Brawl Stars — это виртуальная арена с мексиканским колоритом, на которой вам нужно покромсать своих противников: бои здесь быстрые, так что скучать придется.

В вашем распоряжении 25 героев: можно сыграть за ворона-байкера, ходячий кактус или парня, похожего на хамелеона. У каждого персонажа есть специфические способности, а продемонстрировать их вы сможете в девяти игровых режимах. Грабьте вражеские сейфы, захватывайте артефакты и сражайтесь в смертельных дуэлях: покорять Brawl Stars можно как в одиночку, так и с друзьями.

Если времени совсем в обрез, запускайте режим «3 на 3»: подеретесь с игроками со всего света. После можете создать свой клуб, изменить внешность своего персонажа или сыграть в «броулбол» — специальный футбол, где есть взрывы, но нет красных карточек. Возможностей масса — время установить игру и изучить все самостоятельно.

World of Tanks Blitz

Где поставить: iOS и Android Цена: бесплатная игра с возможностью донейшена

Теперь фанаты танков могут оставаться в своих машинах даже в метро. World of Tanks Blitz — это компактная версия WoT, сохранившая в себе всю суть оригинальной игры. Взрывы снарядов, горящая техника и эпичность танковых баталий — в этом плане она не уступает своей ПК-версии.

Различия компьютерной и мобильной версии игры раскрываются в геймплее. Здесь игроки случайно разбиваются на две команды, состоящие из семи игроков. Цель игры — уничтожить за семь минут команду противника или захватить нейтральную зону. Для опытных геймеров есть режим «Превосходство» — в нем нужно или уничтожить всю вражескую технику, или заработать 1000 очков.

Вы можете выбирать из 27 карт и 363 танков, разделенных на четыре класса. Да, World of Tanks Blitz не может похвастаться размахом оригинальной игры, но технические недоработки игра компенсирует динамичными схватками — теперь на удовлетворение своих танковых амбиций не нужно тратить целые часы.

Clash Royale

Где поставить: iOS и Android Цена: игра бесплатная

Одна из лучших игр по версии по версии Google Play Awards, за год принесшая своим создателям более миллиарда долларов. Clash Royal — это смесь стратегии и карточной игры: тут нужно уничтожать вражеские башни с помощью карт заклинаний, войск и техники. У врага точно такие же задачи, так что готовьтесь к обороне!

Всего в игре два режима: битвы «один на один» и «два на два». Если соскучитесь по командному взаимодействию, объединяйтесь с другими игроками в кланы, обменивайтесь карточками и врывайтесь в совместные бои, зарабатывая опыт и горы трофеев. Игра начнется с обучения, так что заранее никаких правил вычитывать не нужно — вам все объяснят.

Прелести Clash Royal можно описывать еще очень долго, но мы советуем разузнать все самостоятельно. Примеряйте королевскую мантию и штурмуйте оппонентов — игра пользуется спросом, так что наткнуться на противников можно в любое время дня и ночи.

FIFA Mobile

Где скачать: iOS и Android Цена: игра бесплатная

Игры серии FIFA — это настоящая геймерская классика, которую стоит установить на смартфон. Геймплей тут не отличается от компьютерной версии игры: соберите свою команду, тренируйте игроков и покоряйте мировые чемпионаты.

В вашем распоряжении игроки из 550 клубов, искусственный интеллект и десятки различных тактик. Отточите свое мастерство в тренировочном режиме, а потом одолейте других игроков: в FIFA Mobile вы можете играть против других людей в режиме реального времени.

Времени совсем мало? К вашим услугам 90-секундные матчи, с помощью которых вы сможете утолить свою футбольную жажду, повысить рейтинг и заработать сезонные награды. Так что надевайте виртуальные бутсы и выбегайте на поле.