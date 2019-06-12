|
Во что поиграть, пока едешь в метро? 7 достойных онлайн-игр
13.06.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
II Европейские игры принесли в Минск
Hearthstone
В 2011 году Blizzard Entertainment выпустили Hearthstone — коллекционную карточную игру по вселенной Warcraft. Это волшебный мир, населенный орками, эльфами и троллями, но вникать в историю Warcraft не нужно — в Hearthstone весело играть и без предварительной подготовки.
Вы должны сойтись в карточной дуэли с неизвестным противником. И у него, и у вас в колоде по 30 карт: «королей» и «валетов» там нет, зато есть различные существа и заклинания. Ваша задача — сбросить здоровье оппонента с тридцати очков до нуля. В этом вам помогут комбинации карт, различные эффекты и хитрые ходы.
Кроме обычных сражений в Hearthstone есть три режима: «Арена», где вы можете завладеть случайным набором карт, «Потасовка», в которой каждую неделю меняются правила, и «Приключение» — солянка из квестов, за прохождение которой вы получаете специальные награды.
Hearthstone запускается даже на"древних" смартфонах и не требует много трафика, радует глаза приятной графикой, а уши — крутой озвучкой. Так что если хотите скоротать пару станций за самобытными карточными баталиями, Hearthstone — ваш выбор.
PUBG Mobile
Ситуация такая: в одном месте оказывается 100 человек, и только один останется в живых. Используйте смекалку, различные стратегии и целый оружейный арсенал — надеемся, вы сможете выбраться из этой «королевской битвы».
Вот так выглядит синопсис PUBG Mobile. Вас и еще 99 игроков выбрасывают на локацию площадью в несколько километров: никакого оружия у вас с собой нет, его придется найти. Отыщите — избавляйтесь от соперников, но помните: пока вы бегаете со сковородкой, враг перезаряжает винтовку.
PUBG Mobile не даст вам расслабиться: локация игры будет постепенно сужаться, а в случайных частях карты прогремят ковровые бомбежки. Так что усидеть на одном месте не получится — придется ускользать от вражеских пуль, барьеров и самолетных бомб.
Если не хотите играть в одиночку, прихватите с собой команду: вы можете отправиться в PUBG Mobile хоть дуэтом, хоть квартетом. Нет времени на затяжные бои? Окей, выбирайте короткие матчи (как раз для метро): тут даже есть режим с зомби, так что скучно вам не будет.
Нам игра приглянулась реалистичными боями и возможностью путешествовать по земле, воде и воздуху — считайте, что в PUBG Mobile поместили несколько игр только для того, чтобы вы не приуныли в дороге.
Lords Mobile
Lords Mobile — отличная возможность почувствовать себя героем и завоевателем в одном лице. Защищайте свою крепость и атакуйте вражеские замки, наращивайте армию и захватывайте чужие ресурсы — классический военный сценарий, обыгранный в мультяшной стилистике.
Руководить вашими войсками будут герои — специальные персонажи с особыми способностями. С самого начала у вас будет только один такой: продолжайте игру, и сможете завербовать еще 42. Или захватите вражеского героя — тогда его бонусы перейдут к вам.
В Lords Mobile есть несколько режимов. Бродите по локациям, собирая новых героев и опыт, боритесь с героями соперника или нападайте на диких монстров. В любом случае вы получите удовольствие — быть лордом, пусть и мобильным, очень даже приятно.
Brawl Stars
Идеальная игра для тех, кому нужно проехать в метро всего пару станций. Brawl Stars — это виртуальная арена с мексиканским колоритом, на которой вам нужно покромсать своих противников: бои здесь быстрые, так что скучать придется.
В вашем распоряжении 25 героев: можно сыграть за ворона-байкера, ходячий кактус или парня, похожего на хамелеона. У каждого персонажа есть специфические способности, а продемонстрировать их вы сможете в девяти игровых режимах. Грабьте вражеские сейфы, захватывайте артефакты и сражайтесь в смертельных дуэлях: покорять Brawl Stars можно как в одиночку, так и с друзьями.
Если времени совсем в обрез, запускайте режим «3 на 3»: подеретесь с игроками со всего света. После можете создать свой клуб, изменить внешность своего персонажа или сыграть в «броулбол» — специальный футбол, где есть взрывы, но нет красных карточек. Возможностей масса — время установить игру и изучить все самостоятельно.
World of Tanks Blitz
Теперь фанаты танков могут оставаться в своих машинах даже в метро. World of Tanks Blitz — это компактная версия WoT, сохранившая в себе всю суть оригинальной игры. Взрывы снарядов, горящая техника и эпичность танковых баталий — в этом плане она не уступает своей ПК-версии.
Различия компьютерной и мобильной версии игры раскрываются в геймплее. Здесь игроки случайно разбиваются на две команды, состоящие из семи игроков. Цель игры — уничтожить за семь минут команду противника или захватить нейтральную зону. Для опытных геймеров есть режим «Превосходство» — в нем нужно или уничтожить всю вражескую технику, или заработать 1000 очков.
Вы можете выбирать из 27 карт и 363 танков, разделенных на четыре класса. Да, World of Tanks Blitz не может похвастаться размахом оригинальной игры, но технические недоработки игра компенсирует динамичными схватками — теперь на удовлетворение своих танковых амбиций не нужно тратить целые часы.
Clash Royale
Одна из лучших игр по версии по версии Google Play Awards, за год принесшая своим создателям более миллиарда долларов. Clash Royal — это смесь стратегии и карточной игры: тут нужно уничтожать вражеские башни с помощью карт заклинаний, войск и техники. У врага точно такие же задачи, так что готовьтесь к обороне!
Всего в игре два режима: битвы «один на один» и «два на два». Если соскучитесь по командному взаимодействию, объединяйтесь с другими игроками в кланы, обменивайтесь карточками и врывайтесь в совместные бои, зарабатывая опыт и горы трофеев. Игра начнется с обучения, так что заранее никаких правил вычитывать не нужно — вам все объяснят.
Прелести Clash Royal можно описывать еще очень долго, но мы советуем разузнать все самостоятельно. Примеряйте королевскую мантию и штурмуйте оппонентов — игра пользуется спросом, так что наткнуться на противников можно в любое время дня и ночи.
FIFA Mobile
Игры серии FIFA — это настоящая геймерская классика, которую стоит установить на смартфон. Геймплей тут не отличается от компьютерной версии игры: соберите свою команду, тренируйте игроков и покоряйте мировые чемпионаты.
В вашем распоряжении игроки из 550 клубов, искусственный интеллект и десятки различных тактик. Отточите свое мастерство в тренировочном режиме, а потом одолейте других игроков: в FIFA Mobile вы можете играть против других людей в режиме реального времени.
Времени совсем мало? К вашим услугам 90-секундные матчи, с помощью которых вы сможете утолить свою футбольную жажду, повысить рейтинг и заработать сезонные награды. Так что надевайте виртуальные бутсы и выбегайте на поле.
Хотите еще больше клевых новостей про игры, гаджеты и все, что с этим связано?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
II Европейские игры принесли в Минск 12-дневный фестиваль, странные заборы и интернет, появившийся в метро. Связь стабильная, так что в дороге можно не только...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)