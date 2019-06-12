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Google показала, как будет выглядеть их новый топовый смартфон
13.06.2019 09:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Вчера компания Google в своем официальном профиле в Twitter
Судя по изображению, на задней стороне гаджета расположится сдвоенная основная камера, которая расположится в квадратном блоке в левом верхнем углу панели. Там же можно заметить светодиодную вспышку и лазерный автофокус. Скорее всего, примерно в таком же дизайне с блоком для камер в виде квадрата будут выполнены и следующие iPhone, анонс которых ожидается в сентябре.
Более подробной информации об устройстве в Google пока не раскрыли. Скорее всего, кроме обычного Pixel 4 появится и его увеличенная XL-модель. Устройства получат встроенные в экраны сканеры отпечатков пальцев. Впрочем, сенсоры могут оказаться и на боковой грани аппаратов.
Кроме того, The Verge со ссылкой на Unbox Therapy
Официальный анонс аппаратов состоится осенью — скорее всего, в октябре.
Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные смартфоны:
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Вчера компания Google в своем официальном профиле в Twitter раскрыла, как будет выглядеть ее следующий топовый смартфон — Pixel 4
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