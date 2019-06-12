Google показала, как будет выглядеть их новый топовый смартфон

Источник материала: IT.Tut.by

Вчера компания Google в своем официальном профиле в Twitter раскрыла , как будет выглядеть ее следующий топовый смартфон — Pixel 4.





Судя по изображению, на задней стороне гаджета расположится сдвоенная основная камера, которая расположится в квадратном блоке в левом верхнем углу панели. Там же можно заметить светодиодную вспышку и лазерный автофокус. Скорее всего, примерно в таком же дизайне с блоком для камер в виде квадрата будут выполнены и следующие iPhone, анонс которых ожидается в сентябре.

Более подробной информации об устройстве в Google пока не раскрыли. Скорее всего, кроме обычного Pixel 4 появится и его увеличенная XL-модель. Устройства получат встроенные в экраны сканеры отпечатков пальцев. Впрочем, сенсоры могут оказаться и на боковой грани аппаратов.

Кроме того, The Verge со ссылкой на Unbox Therapy утверждает , что в новинки могут встроить систему распознавания лиц, аналогичную таковой в последних поколениях iPhone. Предполагается, что новые Pixel 4 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 855.

Официальный анонс аппаратов состоится осенью — скорее всего, в октябре.

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