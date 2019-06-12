ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия построит свой первый атомный авианосец

13.06.2019 12:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Минобороны России начало формировать тактико-техническое задание на новый авианосец. Уже известно, что он будет атомным, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Россия построит свой первый атомный авианосец
На сегодняшний день единственным крупным авианесущим кораблем России является неатомный ТАВКР «Адмирал Кузнецов». фото: wikipedia.org

По информации собеседника агентства, ТТЗ по новому авианосцу еще не направлялось в Объединенную судостроительную корпорацию, а сроки завершения работ пока не названы. Однако тот факт, что корабль будет иметь ядерную энергетическую установку, источник подтвердил, заявив, что Минобороны и Главкомат ВМФ едины в этом вопросе.

Официального подтверждения предоставленной ТАСС информации пока нет.

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал журналистам, что компания «более чем готова» создать атомный авианосец. На строительство может потребоваться до 15 лет. Строить новый корабль могут предприятия ОСК от «Балтзавода» до «Северной верфи».

Первый атомный авианосец (вернее, тяжелый авианесущий крейсер) «Ульяновск» мог появиться в российском флоте еще в 1990-х годах. Но в связи с развалом СССР и очень тяжелой экономической ситуации финансирование строительства корабля в ноябре 1991 года было прекращено, а через год его разобрали на металл.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минобороны России начало формировать тактико-техническое задание на новый авианосец. Уже известно, что он будет атомным, пишет ТАСС, ссылаясь на источник...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Фигура на гифке движется? Оптическая иллюзия, которая легко обманет ваш мозг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • чехлы для дорожных сумок в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика