Россия построит свой первый атомный авианосец

Источник материала: IT.Tut.by

Минобороны России начало формировать тактико-техническое задание на новый авианосец. Уже известно, что он будет атомным, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.



На сегодняшний день единственным крупным авианесущим кораблем России является неатомный ТАВКР «Адмирал Кузнецов». фото: wikipedia.org

По информации собеседника агентства, ТТЗ по новому авианосцу еще не направлялось в Объединенную судостроительную корпорацию, а сроки завершения работ пока не названы. Однако тот факт, что корабль будет иметь ядерную энергетическую установку, источник подтвердил, заявив, что Минобороны и Главкомат ВМФ едины в этом вопросе.

Официального подтверждения предоставленной ТАСС информации пока нет.

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал журналистам, что компания «более чем готова» создать атомный авианосец. На строительство может потребоваться до 15 лет. Строить новый корабль могут предприятия ОСК от «Балтзавода» до «Северной верфи».

Первый атомный авианосец (вернее, тяжелый авианесущий крейсер) «Ульяновск» мог появиться в российском флоте еще в 1990-х годах. Но в связи с развалом СССР и очень тяжелой экономической ситуации финансирование строительства корабля в ноябре 1991 года было прекращено, а через год его разобрали на металл.