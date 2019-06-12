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Huawei ответила про «жор» трафика. В velcom | A1 рассказали, что делать абонентам

13.06.2019 13:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Несколько дней назад пользователи некоторых киатйских смартфонов — например, Huawei и Lenovo — начали массово жаловаться на перерасход трафика на своих устройствах. Из-за этого на лицевых счетах абонентов образовались серьезные задолженности. Сегодня компания Huawei дала 42.TUT.BY фициальный комментарий о причинах произошедшего. В velcom | A1 также объяснили, что делать пострадавшим абонентам.

Huawei ответила про «жор» трафика. В velcom | A1 рассказали, что делать абонентам
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com

Пресс-служба компании Huawei заявила:

 — Основываясь на обратной связи от наших потребетелей и поставщиков услуг мобильной связи мы обнаружили, что модели смартфонов Huawei Y6 Pro, Huawei GR3 и нескольких других аппаратов от сторонних производителей с операционной системой Android 5.1 столкнулись с одной и той же проблемой.

Последние три года две вышеупомянутые модели работали хорошо, и за последние три месяца обновлений программного обеспечения для этих устройств не выходило.

Сегодня мы активно сотрудничаем с операторами и другими партнерами, чтобы определить корень проблемы и отправить соответствующий отчет в Google для совместного поиска решения возникшего затруднения. В тоже время, мы сотрудничаем с операторами в решении вопросов, которые возникают у потребителей.

Что делать постардавшим абонентам?

Вот что рассказали в velcom | A1:

 — velcom | A1 с пониманием относится к ситуации, с которой столкнулись некоторые абоненты компании в связи с изменением системного программного обеспечения смартфонов на операционной системе Google Android 5.1 определенных производителей: резким ростом исходящего трафика со стороны операционной системы Android, и, как следствие, начислениями за использование трафика, сверх включенного в тарифный план.

Заботясь о своих клиентах, а также ввиду отсутствия влияния на ситуацию пользователей устройств, velcom | A1 пришел к соглашению с компаниями-производителями о компенсации потерпевшим абонентам средств на весь трафик, затраченный на изменения системного программного обеспечения.

Гарантом исполнения обязательств по возмещению средств выступит velcom | A1. Так, абонентам, столкнувшимся с указанной проблемой, будут проведены корректировки начислений с учетом объема трафика, использованного в течение его активного расхода. Корректировки будут произведены по итогам текущего месяца, а их размер будет зависеть от характера потребленного трафика. При этом абонентам с отрицательным счетом на балансе оказание услуг связи до момента проведения корректировок блокироваться не будет.

 
 
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Несколько дней назад пользователи некоторых киатйских смартфонов — например, Huawei и Lenovo — начали массово жаловаться на перерасход трафика на своих устройствах....
 
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