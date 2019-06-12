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Турки презентовали новейшую «дронобойку»

13.06.2019 13:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Представители турецкой компании Harp R&D Corp. заявили, что им удалось создать самую мощную противодроновую винтовку. При этом оружие весит всего лишь 3,5 кг, пишет телеграм-канал «Милитарист».

Турки презентовали новейшую «дронобойку»
Фото: twitter.com/HarpArge

В твиттере компании появились фото новой винтовки и видео, на котором турецкий солдат сажает квадрокоптер при помощи противодронового оружия.

Принцип действия подобных винтовок — подавление каналов навигации и передачи, а также фото- и видеокамер в оптико-электронном диапазоне. Дальность действия противодронового оружия — до нескольких сотен метров.

 
 
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Представители турецкой компании Harp R&D Corp. заявили, что им удалось создать самую мощную противодроновую винтовку. При этом оружие весит всего лишь 3,5 кг, пишет...
 
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