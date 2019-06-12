Турки презентовали новейшую «дронобойку»

Источник материала: IT.Tut.by

Представители турецкой компании Harp R&D Corp. заявили, что им удалось создать самую мощную противодроновую винтовку. При этом оружие весит всего лишь 3,5 кг, пишет телеграм-канал «Милитарист».



Фото: twitter.com/HarpArge

В твиттере компании появились фото новой винтовки и видео, на котором турецкий солдат сажает квадрокоптер при помощи противодронового оружия.

Принцип действия подобных винтовок — подавление каналов навигации и передачи, а также фото- и видеокамер в оптико-электронном диапазоне. Дальность действия противодронового оружия — до нескольких сотен метров.