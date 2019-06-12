Летать без летчика. Как беспилотник превратился из игрушки в современное оружие

Источник материала: IT.Tut.by

В ночь на 3 ноября 2002 года один из высокопоставленных лидеров «Аль-Каиды» Салим Синан находился в своем авто посреди йеменской пустыни — поблизости не было ни одного солдата армии США и союзников. Внезапно его машина взорвалась, а сам лидер погиб на месте. Это не был выстрел из РПГ, бомба с самолета или мина на дороге. Автомобиль высокопоставленного террориста был уничтожен ракетой Hellfire, выпущенной с беспилотного летательного аппарата RQ-1 Predator. Управляли им из Джибути, Африка, с расстояния как минимум 700 километров. Время боевых беспилотников пришло. Но началось все гораздо раньше. 42.TUT.BY вспоминает, как шло развитие БПЛА, и как они превратились из игрушки в ультрасовременное смертоносное оружие.



Один из самых узнаваемых современных беспилотников MQ-1 Predator. Фото: wikipedia.org

Бомбы с шаров и ракеты с дирижаблей

Теоретически история аппаратов, которые могли летать без присутствия человека, началась в середине 19 века, когда австрийцы пытались бомбить Венецию пороховыми бомбами с воздушных шаров. «Адские машины» должны были отсоединяться при помощи часового механизма. По некоторым сведениям, сбросить бомбы на город все же удалось, Но даже если принять на веру свидетельства об успешности атаки, довольно тяжело засчитать этот случай за первое настоящее применение БПЛА.

Серьезный толчок развитию беспилотных систем дала Первая мировая (этот конфликт вообще оказался богат на новые и «старые» технологии ). Незадолго до начала войны американский изобретатель Элмер Сперри стал разрабатывать первые гироскопические устройства, которые могли повысить устойчивость самолета в полете и стали предками современных инерциальных навигационных систем. После того, как разработками Сперри заинтересовалась армия США, для первых «воздушных торпед» начали разрабатывать управление по радио. Именно радиоуправление и инерциальная навигация стали двумя китами, на которых базировалась концепция разработки беспилотников на протяжении следующих восьмидесяти лет.



Элмер Амброз Сперри. Фото: wikipedia.org

В то время еще не шло речи об использовании аппаратов, которые могли взлететь, выполнить задание и вернуться. Скорее, инженеры старались создать управляемые, но одноразовые ракеты, короткий полет которых можно было бы корректировать на расстоянии. Причем первые такие ракеты предполагалось запускать с… дирижаблей. Получалось не очень: ракеты летели на скромное расстояние, много весили (что позволяло поместить в снаряд лишь небольшую боевую часть), радиоуправление было довольно ненадежным.

Предпринимались попытки и полноценных БПЛА. В такие проекты вкладывали силы и средства и страны Антанты, и Германия. Так, известный немецкий инженер Фоккер пытался сделать беспилотник для дальних бомбардировок. А англичане желали получить самолет-перехватчик для охоты на вражеские дирижабли — правда, безуспешно. Американцы же продолжили разработки Сперри, и в декабре 1917 года состоялся первый полет Curtiss-Sperry Aerial Torpedo. Тем не менее, первые годы опытов показали, что существующих технологий не хватает для создания достаточно надежных управляемых вооружений, и программы были закрыты.

Беспилотники, Голливуд и Мэрилин Монро

Хотя полноценного беспилотного оружия еще не получилось, ни ВМС США, ни Королевский флот Великобритании не забыли об этой возможности. Первые серийные рабочие БПЛА (вернее, ДПЛА — если аппаратом управляют постоянно, он называется не беспилотным, а дистанционно пилотируемым) на радиоуправлении использовались по обе стороны океана как самолеты-мишени. В Великобритании первый и единственный успешно работающий экземпляр взлетел в 1934 году.

А вот Штаты, как обычно, развернулись широко. Человек, который стал «отцом» первого успешного ДПЛА США, прожил очень интересную жизнь. Денни Реджинальд был британцем, в годы Первой мировой служил в королевской авиации, а после победы эмигрировал в Штаты, чтобы стать актером в Голливуде, и снялся в 171 (!) фильме.

Попутно он занялся разработкой управляемых авиамоделей, и уже в начале тридцатых годов организовал компанию Reginald Denny Industries, чьи модели потом продавались через магазины Reginald Denny Hobby Shop. Дело шли успешно, и в 1935 году игрушки стали самолетами-мишенями для обучения зенитчиков. Модель следовала за моделью, и в годы Второй мировой военные уже тысячами заказывали беспилотники RP-4, RP-5 и других моделей.



Самолет-мишень Radioplane OQ-2, один из первых применявшихся военным ДПЛА. Фото: common.wikimedia.org

И тут в нашей истории во второй раз возникает Голливуд. Потому что на заводе, изготавливающем самолеты-мишени, работала в 1944 году никому не известная 18-летняя Норма Джин Мортенсен. Девушка была довольно фотогеничной, и однажды фотограф Дэвид Коновер, снимавший фоторепортаж для журнала Yank Army Weekly, сделал ее снимок с пропеллером от того самого беспилотника в руках. Через несколько лет Норма волшебным образом превратилась в Мэрилин Монро и влюбила в себя весь мир. На этом влияние Голливуда на развитие беспилотников, кажется, прекратилось.



То самое фото. Источник: wikipedia.org

Впрочем, во Второй мировой войне многоразовые ДПЛА проявили себя не очень ярко. Управляемые бомбы и ракеты использовались более широко и успешно, но о них лучше поговорить отдельно.

Дроны-шпионы

В середине пятидесятых годов военные сообразили, что беспилотники можно использовать в качестве шпионов. Первым таким БПЛА стал Radioplane RP-71 с камерой KA-20A, которая могла сделать 95 фотографий днем, или с инфракрасной KA-39A, которую хватало на 10 ночных фото. Дрон (мы уже можем использовать этот термин) управлялся при помощи команд по радио и отслеживался радаром. С 1959 по 1966 год в армию США были поставлены почти полторы тысячи таких аппаратов, купила RP-71 и британская армия.

Впрочем, полноценного наблюдения за врагом в режиме реального времени еще не получалось: после возвращения дрона пленку из камеры предстояло вынуть, проявить и только потом получить информацию. Такие кадры могли быть ценны при фотографировании, например, военных объектах. Но танки или пехота могли спокойно поменять место дислокации. А телекамеры того времени были слишком громоздкими, чтобы устанавливать их на дроны.

Тем не менее, интерес к беспилотным шпионам не угасал. Когда 1 мая 1960 года на Урале был сбит самолет-шпион U-2, пилот Гэри Пауэрс попал в плен, это вызвало громкий скандал, и в США очень захотели, чтобы в будущем подобное не повторялось. А если пилота в самолете нет, то и в плен он скорее всего не попадет. Так появились проекты уже сверхзвуковых разведывательных дронов.



BQM-34 Firebee. Фото: wikipedia.org

Очень активно использовались беспилотники во Вьетнаме. Реактивный BQM-34 Firebee много летал в качестве разведчика, а также испытывался в качестве носителя управляемых ракет и бомб: БПЛА наконец становились «настоящим» оружием. Во флоте США с аналогичными целями использовали боевой беспилотный вертолет QH-50 DASH. Летали над Вьетнамом и другие модели. Впрочем, войну выиграть даже с их помощью у американцев не получилось, и дальнейшие разработки БПЛА проходили уже без немедленной обкатки в реальных боевых действиях.

«Красные» беспилотники

Конечно, активные усилия Штатов по созданию БПЛА не могли укрыться от руководства СССР. Уже в конце пятидесятых годах советские инженеры получили задание разработать разведывательные дроны на базе самолета ЛА-17. Система поступила на вооружение в 1962 году, эскадрильи беспилотников заступили на боевое дежурство в УССР, БССР и Латвии и состояли на вооружении до начала 1980 годов. Летать аппарат мог или автономно, используя бортовую навигационную систему, или управляясь дистанционно с помощью радиолокационного слежения.

Куда более грандиозным проектом был Ту-121, разработанный в КБ Туполева также в конце пятидесятых. Сверхзвуковой тяжелый самолет-снаряд должен был или бить ядерным зарядом на дальности в 4000 км, или стать дальним разведывательным комплексом (благо размеры позволяли разместить нужное количество камер). Однако как носитель атомного оружия Ту-121 проигрывал стремительно развивающимся баллистическим ракетам, и в итоге идею оставили. А вот в разведывательном варианте Ту-123 «Ястреб» или ДБР-1 (дальний беспилотный разведчик) самолет выпускался довольно долго. Всего было произведено 52 штуки, ими укомплектовали три эскадрильи.



Ту-123. Фото: wikipedia.org

Особенностью самолета было то, что постоянно использовался только отсек с камерами и навигационной аппаратурой, остальная часть беспилотника в конце каждого полета разбивалась и заменялась новой.

За Ту-123 последовали новые модели разведчиков, из которых можно выделить Ту-143 или ВР-3 «Рейс». Всего было выпущено 950 штук.

Самый известный «Хищник»

Символом ударных беспилотников и самым узнаваемым аппаратом такого рода в мире, вне сомнений, является MQ-1 Predator, он же «Хищник». Дрон начинал как вполне традиционный разведчик, имеющий при себе оборудование спутниковой связи. Совершив первый полет в 1994 году, уже в 96-м эти БПЛА вылетали из Венгрии и вели активную воздушную разведку в охваченной гражданской войной Югославии.

Но прогрессивно мыслящим военным хотелось большего. На часть «Хищников» установили лазерные целеуказатели и пилоны для подвески управляемых ракет. Идеально подходила, например, ракета AGM-114 Hellfire — благодаря небольшому весу она не слишком перегружала тонкие крылья беспилотника и не приводила к повреждениям аппарата при пуске. Пара таких ракет — и готова «боевая» версия MQ-1B.



Макет ракеты AGM-114 Hellfire. Фото: wikipedia.org

Первые пуски ракет начались в феврале 2001 года, а уже 16 сентября Predator с номером 3034 попал «Хеллфайром» в танк. Всего через год «Предэйторы» пускали ракеты (и попадали) уже в талибские бункеры в Афганистане, а в ноябре взорвали автомобиль Салима Синана, о чем мы писали выше. Пришла эра современных боевых БПЛА, которые с каждым годом будут только развиваться.

Современные беспилотники обладают рядом преимуществ перед самолетом — они значительно дешевле, их можно делать компактными, оснащать сравнительно маломощными моторами, длительность полета может исчисляться десятками часов, а оператора для таких аппаратов подготовить проще, чем пилота-аса. А еще при сбитии БПЛА с оператором точно ничего не случится. Есть, конечно, и недостатки, такие, как зависимость от приборов наблюдения. Но все равно поговаривают, что до полной замены пилотируемых самолетов на БПЛА остались если не годы, то считанные десятилетия.