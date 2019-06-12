ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На сверхзвуковой скорости F-35 может потерять невидимость и разрушиться

13.06.2019 16:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Стелс-технологии на истребителе пятого поколения F-35 Lightning II работают на сверхзвуковых скоростях лишь небольшой промежуток времени. В противном случае самолет рискует стать видимым и даже получить повреждения, пишет Defense News.

На сверхзвуковой скорости F-35 может потерять невидимость и разрушиться
F-35As ВВС США. Фото: wikipedia.org

Издание поясняет, что проблемы самолета касаются его планера, покрытия, обеспечивающего невидимость, и антенн в задней части корпуса, которые весьма уязвимы. Впервые проблемы такого рода были выявлены во время полетов в ноябре 2011 года (стелс-покрытие «запузырилось и вздулось») и через месяц (когда нарушилась структура планера).

В результате, резюмирует Defense News, возможен вариант, при котором F-35C Lightning II будет крайне затруднительно осуществлять перехват на сверхзвуковой скорости. По-видимому, решением проблемы могло бы стать использование покрытия, более устойчивого к высоким температурам.

На сегодня Пентагон принял половинчатое решение проблемы, введя ограничения на время полета на скоростях больше 1,2 Маха для самолетов F-35B Lightning II и F-35C Lightning II.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стелс-технологии на истребителе пятого поколения F-35 Lightning II работают на сверхзвуковых скоростях лишь небольшой промежуток времени. В противном случае самолет...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Летать без летчика. Как беспилотник превратился из игрушки в современное оружие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика