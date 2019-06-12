На сверхзвуковой скорости F-35 может потерять невидимость и разрушиться

Источник материала: IT.Tut.by

Стелс-технологии на истребителе пятого поколения F-35 Lightning II работают на сверхзвуковых скоростях лишь небольшой промежуток времени. В противном случае самолет рискует стать видимым и даже получить повреждения, пишет Defense News.



F-35As ВВС США. Фото: wikipedia.org

Издание поясняет, что проблемы самолета касаются его планера, покрытия, обеспечивающего невидимость, и антенн в задней части корпуса, которые весьма уязвимы. Впервые проблемы такого рода были выявлены во время полетов в ноябре 2011 года (стелс-покрытие «запузырилось и вздулось») и через месяц (когда нарушилась структура планера).

В результате, резюмирует Defense News, возможен вариант, при котором F-35C Lightning II будет крайне затруднительно осуществлять перехват на сверхзвуковой скорости. По-видимому, решением проблемы могло бы стать использование покрытия, более устойчивого к высоким температурам.

На сегодня Пентагон принял половинчатое решение проблемы, введя ограничения на время полета на скоростях больше 1,2 Маха для самолетов F-35B Lightning II и F-35C Lightning II.