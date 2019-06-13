A1 Telekom Austria Group хочет помочь Беларуси с подготовкой к запуску 5G

Источник материала: IT.Tut.by

Холдинг A1 Telekom Austria Group намерен укреплять свое сотрудничество с Беларусью в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Об этом на встрече с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным заявил директор А1 Telekom Austria Group Томас Арнольднер, передает пресс-служба правительства.



Фото: пресс-служба Правительства Республики Беларусь

Эта встреча стала продолжением разговора, начало которому было положено в ходе переговоров федерального канцлера Австрии и Президента Республики Беларусь 29 марта текущего года.

Томас Арнольднер отметил важность белорусского рынка для А1 Telekom Austria Group, в который входит провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1, и предложил дальнейшие шаги по развитию его сотрудничества с Беларусью. Так, одной из сфер, где белорусской стороне может быть полезен опыт австрийского партнера, является разработка «дорожной карты» по развертыванию сети 5G.

Как прокомментировал 42.TUT.BY итоги встречи генеральный директор А1 Telekom Austria Group, «обе стороны пришли к соглашению, что при разработке законодательной базы с целью развития 5G в Беларуси, которую регулятор планирует завершить до сентября, необходимо принимать во внимание интересы абонентов и учитывать опыт внедрения как сетей 3G, где Республика Беларусь занимает одну из лидирующих позиций в Европе, так и сети 4G, признанной одной из наиболее слабых среди европейских стран, и покрытие и качество которой в регионах Беларуси являются недостаточными».

Заместитель премьер-министра Александр Турчин выразил готовность выслушать предложения руководителя австрийского холдинга и учесть их при принятии окончательного решения по обсуждаемым вопросам.

Telekom Austria Group является одним из крупнейших провайдеров телекоммуникационных услуг в странах Центральной и Восточной Европы. В 2007 году компания приобрела 70% акций белорусского оператора velcom, в 2010 году — оставшиеся 30%. На 1 января 2019 года клиентская база velcom насчитывала около 4,9 млн абонентов.