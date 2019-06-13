На Марсе обнаружили логотип «Стартрека»

Источник материала: IT.Tut.by

На равнине Hellas Planitia на Марсе орбитальный зонд-разведчик сфотографировал огромное образование, напоминающее логотип одной из самых известных организаций сериала Star Trek — Звездного флота. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на Университет Аризоны .





Правда, специалисты Космического агентства заметили, что это открытие — лишь интересное совпадение. «Давным-давно на этом месте находились дюны в форме полумесяца, которые называют бархановыми. В какой-то момент произошло извержение. Лава растеклась по равнине и вокруг дюн, но не накрыла их целиком. Она затвердела, но дюны остались в виде небольших островов. Ветер продолжал дуть. В конце концов песчаные насыпи, которые раньше были дюнами, развеялись, оставив только вот эти „следы“ на лавовой равнине. Их часто именуют „слепками дюн“, так как они говорят о том, где раньше находились дюны, окруженные лавой», — пояснили они.

Кстати, на другом снимке можно увидеть, что на самом деле дюн такой же формы намного больше. Они давно известны на Земле, хотя возможность изучить их на Марсе у исследователей появилась сравнительно недавно. В Hellas Planitia насчитывается около 300 таких образований, и еще 480 были обнаружены в области, называемой Noctis Labyrinthus.