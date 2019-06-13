ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В WhatsApp обнаружили новый вид мошенничества

14.06.2019 13:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Обнаружен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp: в качестве приманки выступает 1 Тб бесплатного интернет-трафика, которым можно воспользоваться даже без включенного Wi-Fi. Об этом сообщает пресс-служба антивирусной компании ESET.

В WhatsApp обнаружили новый вид мошенничества
Фото: thenextweb.com

Потенциальная жертва получает специальное предложение — якобы в честь 10-летия мессенджера WhatsApp. Пользователю предлагают перейти по ссылке, ответить на ряд вопросов и поделиться этим опросом с 30 друзьями, после чего он «гарантированно» получит 1 Тб бесплатного трафика.

В WhatsApp обнаружили новый вид мошенничества
Анкета, которую надо заполнить для получения интернет-трафика

Эксперты ESET полагают, что целью кампании было массовое распространение рекламы без согласия пользователя.

Это не первая фишинговая атака на пользователей WhatsApp — ранее злоумышленники предлагали изменить цвет интерфейса мессенджера и призывали получить годовую премиум-подписку на сервис Spotify.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обнаружен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp: в качестве приманки выступает 1 Тб бесплатного интернет-трафика, которым можно воспользоваться даже без...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В России разработали уникально прочный оружейный пластик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика