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В WhatsApp обнаружили новый вид мошенничества
14.06.2019 13:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Обнаружен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp: в качестве приманки выступает 1 Тб бесплатного интернет-трафика, которым можно воспользоваться даже без включенного Wi-Fi. Об этом сообщает пресс-служба антивирусной компании ESET.
Потенциальная жертва получает специальное предложение — якобы в честь 10-летия мессенджера WhatsApp. Пользователю предлагают перейти по ссылке, ответить на ряд вопросов и поделиться этим опросом с 30 друзьями, после чего он «гарантированно» получит 1 Тб бесплатного трафика.
Эксперты ESET полагают, что целью кампании было массовое распространение рекламы без согласия пользователя.
Это не первая фишинговая атака на пользователей WhatsApp — ранее злоумышленники предлагали изменить цвет интерфейса мессенджера и призывали получить годовую премиум-подписку на сервис Spotify.
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Обнаружен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp: в качестве приманки выступает 1 Тб бесплатного интернет-трафика, которым можно воспользоваться даже без...
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