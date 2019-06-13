В WhatsApp обнаружили новый вид мошенничества

Источник материала: IT.Tut.by

Обнаружен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp: в качестве приманки выступает 1 Тб бесплатного интернет-трафика, которым можно воспользоваться даже без включенного Wi-Fi. Об этом сообщает пресс-служба антивирусной компании ESET.



Фото: thenextweb.com

Потенциальная жертва получает специальное предложение — якобы в честь 10-летия мессенджера WhatsApp. Пользователю предлагают перейти по ссылке, ответить на ряд вопросов и поделиться этим опросом с 30 друзьями, после чего он «гарантированно» получит 1 Тб бесплатного трафика.

Анкета, которую надо заполнить для получения интернет-трафика

Эксперты ESET полагают, что целью кампании было массовое распространение рекламы без согласия пользователя.

Это не первая фишинговая атака на пользователей WhatsApp — ранее злоумышленники предлагали изменить цвет интерфейса мессенджера и призывали получить годовую премиум-подписку на сервис Spotify.