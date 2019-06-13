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Бесплатная защита и техническое обслуживание сайта

14.06.2019 13:30 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

Бесплатная защита и техническое обслуживание сайтаПо мировой статистике 62% всех сайтов крайне уязвимы. Ежегодно количество уязвимостей растет в геометрической прогрессии.

Уязвимы оказались самые популярные в CMS платформы сайтов. CMS - это система управления содержимым сайта. По данным аналитического отчета компаний Incident Response Team (IRT) и Malware Research Team (MRT), наиболее часто подвергаются взлому платформы Wordpress (83%) и Joomla (13.1%). Вопреки распространенным мифам, неуязвимых сайтов не существует. Все платформы обладают уязвимостями, однако главная причина взломов сайтов - неопытные разработчики, а также офисные сотрудники, которые занимаются наполнением и администрированием сайтов. Именно благодаря их «усилиям» и неопытности в вопросах безопасности сайты подвергаются взлому и заражению все чаще.

Большинство взломов вызваны неправильным развёртыванием, настройкой и поддержкой сайтов со стороны вебмастеров, а не критическими уязвимостями в базовых компонентах той или иной CMS.

Решить эту проблему на уровне персонала практически невозможно. Человеческий фактор, как правило, берет свое. Рядовые сотрудники не всегда готовы «заморачиваться» соблюдением жестких правил информационной безопасности, а многим не хватает навыков. Большие корпорации пытаются защитить свои ИТ-объекты от человеческого фактора при помощи сложных и дорогостоящих систем. Это совершенно не подходит малому бизнесу.

Для малого бизнеса мы предлагаем единственное верное и простое решение.

Мы предлагаем услугу «БЕСПЛАТНАЯ ЗАЩИТА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ САЙТА».

Услуга включает в себя 4 компонента:

  1. Хостинг сайта (размещение сайта на сервере, хранение и резервное копирование данных, восстановление после сбоев),
  2. Периодическое обслуживание сайта (ТО), обновление программных модулей и ядра системы,
  3. Мониторинг безопасности (мониторинг вирусной активности),
  4. Лечение сайта от вирусов, устранение последствий взлома сайта.

Следует отметит, что обычная услуга «хостинг» у хостинг-провайдеров не включает:

  • техническое обслуживание,
  • лечение сайта от вирусов,
  • устранение последствий взлома.

В случае взлома и заражения сайта клиенты традиционных хостинговых компаний ищут «докторов», которые устранят вирусы и последствия взлома. И это всегда связано со значительными затратами, и немалыми. Например, лечение сложного корпоративного сайта может обойтись в 200-700$. Во многих случаях сайт вообще ремонту не подлежит, но узнает клиент об этом после того, как потратит деньги на безуспешный ремонт. Дело в том, что запоздалое лечение не дает результатов. В итоге сайт загублен, а достигнутые позиции в поисковых системах быстро утрачиваются. В довершение цепи неудач сайт (домен) обычно попадает под санкции поисковых систем, до полного исключения из поиска.

Центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» имеет большой опыт разработки сайтов и веб-сервисов, экспертизой в области хранения и обработки информации, а также обеспечения безопасности сайтов. Компания «Стартап Технологии» предлагает бизнесу воспользоваться уникальной комплексной услугой, куда входит сразу 4 услуги. Стоимость комплексной услуги не превышает стоимость обычного хостинга. Таким образом, вы платите только за хостинг, а полную защиту сайта и его техническое обслуживание получаете бесплатно. Стоимость - составляет 75$ в год.

Застрахуйте ваш сайт от взломов и вирусов, а себя от лишних проблем!

Контакты
+375 (44) 587-57-81
+375 (29) 763-60-12
info@startupweekend.by
Сайт: https://startupbattle.by

 
 
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По мировой статистике 62% всех сайтов крайне уязвимы. Ежегодно количество уязвимостей растет в геометрической прогрессии.
 
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