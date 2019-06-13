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Россия запустит в производство новейший ЗРК «Сосна»

14.06.2019 16:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Россия запустит в серию новейший ЗРК малой дальности «Сосна» на шасси БМП-3. Комплекс будет впервые представлен на Пятом Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Об этом сообщает в своем репортаже телеканал «Звезда».

Отметим, что все опытные и предсерийные варианты ЗРК «Сосна» делались на базе тягача «МТ-ЛБ», однако серийная версия будет выпускаться именно на шасси БМП-3. Комплекс уже прошел испытания и готов к производству.

Необитаемое боевое отделение «Сосны» может монтироваться на самые разные транспортные средства грузоподъемностью больше 3,5 тонн, заявил заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» по внешнеэкономической деятельности Сергей Михайлов. Возможны поставки в армию ЗРК на колесной базе.

Комплекс ближнего радиуса действия «Сосна» предназначен для прикрытия сухопутных войск от угроз с воздуха в движении или на позициях. Этот ЗРК должен сменить «Стрелу-10м», который стоит на вооружении сейчас. «Сосна» поражает цели на дальности до 10 км и высоте до 5 км в любую погоду и время суток. Одна машина несет 12 зенитных ракет «Сосна-Р», которые наводятся с помощью полностью автоматизированной оптико-электронной системы управления, защищенной от помех. Экипаж «Сосны» состоит из двух человек.

 
 
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Россия запустит в серию новейший ЗРК малой дальности «Сосна» на шасси БМП-3. Комплекс будет впервые представлен на Пятом Международном военно-техническом форуме...
 
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