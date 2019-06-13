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Посмотрите, как ведут огонь российские арктические ЗРК «Тор-М2ДТ»

14.06.2019 17:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Зенитчики российского Северного флота провели первые стрельбы из арктических зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2ДТ». Учения прошли на полигоне Капустин Яр, а видео стрельб появилось на YouTube-канале Минобороны РФ.

«Торы» пускали ракеты по скоростным маневрирующим мишеням, которые запускались в разных направлениях и летели на разных высотах, имитируя поведение авиации условного противника. По окончании стрельб зенитно-ракетным комплексам предстоит возвращение домой, после чего они заступят на боевое дежурство.

По словам представителей Минобороны, «Тор-М2ДТ» обладает уникальной проходимостью и может свободно функционировать при 50-градусном морозе. Цели поражаются комплексами через несколько секунд после обнаружения, невзирая на радиоэлектронную борьбу.

 
 
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Зенитчики российского Северного флота провели первые стрельбы из арктических зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2ДТ». Учения прошли на полигоне Капустин Яр,...
 
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