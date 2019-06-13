Инструменты, которые помогут сохранить анонимность и защитить данные в интернете
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IT.Tut.by
На vc.ru список инструментов, которые помогут сохранить анонимность и защитить данные. Хотя автор указывает, что в первую очередь он пригодится журналистам, но обычные пользователи также смогут взять эти пункты себе на заметку. опубликовали Фото: unsplash.com VPN
Обзор VPN провайдеров, за которые можно
в криптовалюте. расплатиться Анонимайзеры
— Tor + VPN. Privatoria
— бесплатный прокси-сервер. HMA
— приватное скачивание торрентов. Seedr Безопасные мессенджеры
— бесплатная система обмена сообщениями для компьютера и мобильных устройств. Wickr
— еще одна бесплатная система обмена сообщениями для компьютера и мобильных устройств. Signal
— платные решения для безопасной коммуникации. Silent Circle Шифрование диска
— последняя проверенная версия ПО для полнодискового шифрования и создания контейнеров. TrueCrypt
— аналог TrueCrypt. VeraCrypt
— настройка Bitlocker для Windows. Bitlocker
— настройка FileVault 2 для Mac OS. FileVault Пароли
— взлом забытых паролей. PassWare
— архиватор, поддерживающий 7-zip, для Windows. 7-Zip
— архиватор, поддерживающий 7-zip, для MacOS. Keka
— проверка стойкости пароля. Randomize
— генератор надежных паролей, которые легко запомнить. SafePasswd
— обзор встроенного менеджера паролей для Mac. Keychain Access
— универсальный менеджер паролей. 1-Password
— аппаратные блокираторы портов. Lindy Мультифакторная авторизация
— вход в компьютер без ввода пароля. Knock
— вход в компьютер без ввода пароля или с использованием комбинации TouchID. Unlox
— двухфакторная авторизация. Securenvoy
— мультифакторная авторизация в компании. Centrify
— USB-ключ для компьютера на Windows. Predator
— USB-ключ для компьютера на Windows. Rohos
— USB-ключ для Mac. USB Lock Метаданные
утилит для удаления метаданных из документов. Список
— исчерпывающая презентация о возможных юридических рисках и прецедентах, связанных с небрежным обращением с метаданными. Fenwick & West
— обработка EXIF-информации из фото. Metapicz
— поиск картинок в интернете. TinEye Защита от кражи устройств
Бесплатные антивирусы для Mac
Бесплатные антивирусы для Windows
— проверка на вирусы, в том числе в реальном времени. Avast
— проверка на вирусы, в том числе в реальном времени. AVG
— проверка на вирусы, в том числе в реальном времени. BitDefender
— проверка на вирусы, в том числе в реальном времени Avira
— анализ запущенных процессов на вирусное заражение. MetaDefender Cloud Client «Облачные» антивирусы
— проверка отдельных файлов (до 128 Мб) сразу несколькими антивирусами в «облаке». VirusTotal
— проверка отдельных файлов (до 140 Мб) сразу несколькими антивирусами в «облаке». MetaDefender Браузеры
Виртуальные рабочие станции
— бесплатная виртуальная машина. VirtualBox
— самая популярная виртуальная машина. VMWare
— лучшая виртуальная машина для Mac. Parallels Безопасные ОС для виртуальных рабочих станций
прочих Live CD. Обзор «Песочницы»
— создание и запуск защищенных «песочниц». Sandboxie Удаление информации
— форматирование дисков для Mac. Disk Utility
— очистка диска, полное удаление файлов. Eraser
— очистка нежелательной информации. CCleaner Сетевые экраны
— контроль над встроенным сетевым экраном Windows. TinyWall
— один из лучших бесплатных сетевых экранов для Windows. ZoneAlarm
— самый популярный сетевой экран для Mac. LittleSnitch
— бесплатный монитор сетевых подключений для Mac. Private Eye DNS
Анонимные почтовые службы
, Tutanota , Mailfence , Posteo — обмен зашифрованными сообщениями. CoutnerMail
— зашифрованный почтовый ящик. Используйте при передаче информации. Создайте почту на ProtonMail, поделитесь ключами к ней с источником. Не отправляя письма, через черновики обменивайтесь информацией друг с другом. Не забывайте удалять их. ProtonMail
— анонимный почтовый ящик с доступом через сеть Tor. BitMessage «Облачные» хранилища
— безопасное облачное хранилище. Tresorit Перехват сетевого трафика
Проверка целостности учетных записей
— руководство по iCloud (1). iCloud
— руководство по iCloud (2). iCloud
— как вернуть доступ к взломанной учетной записи. Google
— восстановление взломанного аккаунта Gmail. Gmail
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На vc.ru опубликовали список инструментов, которые помогут сохранить анонимность и защитить данные. Хотя автор указывает, что в первую очередь он пригодится...
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