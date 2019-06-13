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Инструменты, которые помогут сохранить анонимность и защитить данные в интернете

14.06.2019 19:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На vc.ru опубликовали список инструментов, которые помогут сохранить анонимность и защитить данные. Хотя автор указывает, что в первую очередь он пригодится журналистам, но обычные пользователи также смогут взять эти пункты себе на заметку.

Инструменты, которые помогут сохранить анонимность и защитить данные в интернете
Фото: unsplash.com

VPN

  • Cyber Ghost — бесплатный VPN для компьютера.
  • Windscribe — ещё один бесплатный кроссплатформенный VPN.
  • BetterNet — бесплатный VPN для мобильных устройств.
  • Nord VPN — платный VPN.
  • Avira — бесплатный VPN.

Обзор VPN провайдеров, за которые можно расплатиться в криптовалюте.

Анонимайзеры

  • Privatoria — Tor + VPN.
  • HMA — бесплатный прокси-сервер.
  • Seedr — приватное скачивание торрентов.

Безопасные мессенджеры

  • Wickr — бесплатная система обмена сообщениями для компьютера и мобильных устройств.
  • Signal — еще одна бесплатная система обмена сообщениями для компьютера и мобильных устройств.
  • Silent Circle — платные решения для безопасной коммуникации.

Шифрование диска

  • TrueCrypt — последняя проверенная версия ПО для полнодискового шифрования и создания контейнеров.
  • VeraCrypt — аналог TrueCrypt.
  • Bitlocker — настройка Bitlocker для Windows.
  • FileVault — настройка FileVault 2 для Mac OS.

Пароли

  • PassWare — взлом забытых паролей.
  • 7-Zip — архиватор, поддерживающий 7-zip, для Windows.
  • Keka — архиватор, поддерживающий 7-zip, для MacOS.
  • Randomize — проверка стойкости пароля.
  • SafePasswd — генератор надежных паролей, которые легко запомнить.
  • Keychain Access — обзор встроенного менеджера паролей для Mac.
  • 1-Password — универсальный менеджер паролей.
  • Lindy — аппаратные блокираторы портов.

Мультифакторная авторизация

  • Knock — вход в компьютер без ввода пароля.
  • Unlox — вход в компьютер без ввода пароля или с использованием комбинации TouchID.
  • Securenvoy — двухфакторная авторизация.
  • Centrify — мультифакторная авторизация в компании.
  • Predator — USB-ключ для компьютера на Windows.
  • Rohos — USB-ключ для компьютера на Windows.
  • USB Lock — USB-ключ для Mac.

Метаданные

  • Список утилит для удаления метаданных из документов.
  • Fenwick & West — исчерпывающая презентация о возможных юридических рисках и прецедентах, связанных с небрежным обращением с метаданными.
  • Metapicz — обработка EXIF-информации из фото.
  • TinEye — поиск картинок в интернете.

Защита от кражи устройств

Бесплатные антивирусы для Mac

Бесплатные антивирусы для Windows

  • Avast — проверка на вирусы, в том числе в реальном времени.
  • AVG — проверка на вирусы, в том числе в реальном времени.
  • BitDefender — проверка на вирусы, в том числе в реальном времени.
  • Avira — проверка на вирусы, в том числе в реальном времени
  • MetaDefender Cloud Client — анализ запущенных процессов на вирусное заражение.

«Облачные» антивирусы

  • VirusTotal — проверка отдельных файлов (до 128 Мб) сразу несколькими антивирусами в «облаке».
  • MetaDefender — проверка отдельных файлов (до 140 Мб) сразу несколькими антивирусами в «облаке».

Браузеры

  • Epic Privacy Browser — безопасный браузер со встроенным VPN.
  • Puffin (iOS) — безопасный браузер для мобильных устройств.
  • Puffin (Android) — безопасный браузер для мобильных устройств.
  • Tor — анонимный браузер Tor.
  • I2P — доступ к теневому интернету.

Виртуальные рабочие станции

  • VirtualBox — бесплатная виртуальная машина.
  • VMWare — самая популярная виртуальная машина.
  • Parallels — лучшая виртуальная машина для Mac.

Безопасные ОС для виртуальных рабочих станций

Обзор прочих Live CD.

«Песочницы»

  • Sandboxie — создание и запуск защищенных «песочниц».

Удаление информации

  • Disk Utility — форматирование дисков для Mac.
  • Eraser — очистка диска, полное удаление файлов.
  • CCleaner — очистка нежелательной информации.

Сетевые экраны

  • TinyWall — контроль над встроенным сетевым экраном Windows.
  • ZoneAlarm — один из лучших бесплатных сетевых экранов для Windows.
  • LittleSnitch — самый популярный сетевой экран для Mac.
  • Private Eye — бесплатный монитор сетевых подключений для Mac.

DNS

  • Google DNS — настройки DNS от Google.
  • Open DNS — настройки DNS от Open DNS.
  • DNS.Watch — DNS-сервис без журналирования.

Анонимные почтовые службы

  • Tutanota, Mailfence, Posteo, CoutnerMail — обмен зашифрованными сообщениями.
  • ProtonMail — зашифрованный почтовый ящик. Используйте при передаче информации. Создайте почту на ProtonMail, поделитесь ключами к ней с источником. Не отправляя письма, через черновики обменивайтесь информацией друг с другом. Не забывайте удалять их.
  • BitMessage — анонимный почтовый ящик с доступом через сеть Tor.

«Облачные» хранилища

  • Tresorit — безопасное облачное хранилище.

Перехват сетевого трафика

Проверка целостности учетных записей

  • iCloud — руководство по iCloud (1).
  • iCloud — руководство по iCloud (2).
  • Google — как вернуть доступ к взломанной учетной записи.
  • Gmail — восстановление взломанного аккаунта Gmail.
 
 
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На vc.ru опубликовали список инструментов, которые помогут сохранить анонимность и защитить данные. Хотя автор указывает, что в первую очередь он пригодится...
 
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