Инструменты, которые помогут сохранить анонимность и защитить данные в интернете

Источник материала: IT.Tut.by

На vc.ru опубликовали список инструментов, которые помогут сохранить анонимность и защитить данные. Хотя автор указывает, что в первую очередь он пригодится журналистам, но обычные пользователи также смогут взять эти пункты себе на заметку.



Фото: unsplash.com

VPN

Cyber Ghost — бесплатный VPN для компьютера.

— бесплатный VPN для компьютера. Windscribe — ещё один бесплатный кроссплатформенный VPN.

— ещё один бесплатный кроссплатформенный VPN. BetterNet — бесплатный VPN для мобильных устройств.

— бесплатный VPN для мобильных устройств. Nord VPN — платный VPN.

— платный VPN. Avira — бесплатный VPN.

Обзор VPN провайдеров, за которые можно расплатиться в криптовалюте.

Анонимайзеры

Privatoria — Tor + VPN.

— Tor + VPN. HMA — бесплатный прокси-сервер.

— бесплатный прокси-сервер. Seedr — приватное скачивание торрентов.

Безопасные мессенджеры

Wickr — бесплатная система обмена сообщениями для компьютера и мобильных устройств.

— бесплатная система обмена сообщениями для компьютера и мобильных устройств. Signal — еще одна бесплатная система обмена сообщениями для компьютера и мобильных устройств.

— еще одна бесплатная система обмена сообщениями для компьютера и мобильных устройств. Silent Circle — платные решения для безопасной коммуникации.

Шифрование диска

TrueCrypt — последняя проверенная версия ПО для полнодискового шифрования и создания контейнеров.

— последняя проверенная версия ПО для полнодискового шифрования и создания контейнеров. VeraCrypt — аналог TrueCrypt.

— аналог TrueCrypt. Bitlocker — настройка Bitlocker для Windows.

— настройка Bitlocker для Windows. FileVault — настройка FileVault 2 для Mac OS.

Пароли

PassWare — взлом забытых паролей.

— взлом забытых паролей. 7-Zip — архиватор, поддерживающий 7-zip, для Windows.

— архиватор, поддерживающий 7-zip, для Windows. Keka — архиватор, поддерживающий 7-zip, для MacOS.

— архиватор, поддерживающий 7-zip, для MacOS. Randomize — проверка стойкости пароля.

— проверка стойкости пароля. SafePasswd — генератор надежных паролей, которые легко запомнить.

— генератор надежных паролей, которые легко запомнить. Keychain Access — обзор встроенного менеджера паролей для Mac.

— обзор встроенного менеджера паролей для Mac. 1-Password — универсальный менеджер паролей.

— универсальный менеджер паролей. Lindy — аппаратные блокираторы портов.

Мультифакторная авторизация

Knock — вход в компьютер без ввода пароля.

— вход в компьютер без ввода пароля. Unlox — вход в компьютер без ввода пароля или с использованием комбинации TouchID.

— вход в компьютер без ввода пароля или с использованием комбинации TouchID. Securenvoy — двухфакторная авторизация.

— двухфакторная авторизация. Centrify — мультифакторная авторизация в компании.

— мультифакторная авторизация в компании. Predator — USB-ключ для компьютера на Windows.

— USB-ключ для компьютера на Windows. Rohos — USB-ключ для компьютера на Windows.

— USB-ключ для компьютера на Windows. USB Lock — USB-ключ для Mac.

Метаданные

Список утилит для удаления метаданных из документов.

утилит для удаления метаданных из документов. Fenwick & West — исчерпывающая презентация о возможных юридических рисках и прецедентах, связанных с небрежным обращением с метаданными.

— исчерпывающая презентация о возможных юридических рисках и прецедентах, связанных с небрежным обращением с метаданными. Metapicz — обработка EXIF-информации из фото.

— обработка EXIF-информации из фото. TinEye — поиск картинок в интернете.

Защита от кражи устройств

LockWatch — защита для Android.

— защита для Android. Find My iPhone — защита для устройств Apple.

Бесплатные антивирусы для Mac

Бесплатные антивирусы для Windows

Avast — проверка на вирусы, в том числе в реальном времени.

— проверка на вирусы, в том числе в реальном времени. AVG — проверка на вирусы, в том числе в реальном времени.

— проверка на вирусы, в том числе в реальном времени. BitDefender — проверка на вирусы, в том числе в реальном времени.

— проверка на вирусы, в том числе в реальном времени. Avira — проверка на вирусы, в том числе в реальном времени

— проверка на вирусы, в том числе в реальном времени MetaDefender Cloud Client — анализ запущенных процессов на вирусное заражение.

«Облачные» антивирусы

VirusTotal — проверка отдельных файлов (до 128 Мб) сразу несколькими антивирусами в «облаке».

— проверка отдельных файлов (до 128 Мб) сразу несколькими антивирусами в «облаке». MetaDefender — проверка отдельных файлов (до 140 Мб) сразу несколькими антивирусами в «облаке».

Браузеры

Виртуальные рабочие станции

VirtualBox — бесплатная виртуальная машина.

— бесплатная виртуальная машина. VMWare — самая популярная виртуальная машина.

— самая популярная виртуальная машина. Parallels — лучшая виртуальная машина для Mac.

Безопасные ОС для виртуальных рабочих станций

Обзор прочих Live CD.

«Песочницы»

Sandboxie — создание и запуск защищенных «песочниц».

Удаление информации

Disk Utility — форматирование дисков для Mac.

— форматирование дисков для Mac. Eraser — очистка диска, полное удаление файлов.

— очистка диска, полное удаление файлов. CCleaner — очистка нежелательной информации.

Сетевые экраны

TinyWall — контроль над встроенным сетевым экраном Windows.

— контроль над встроенным сетевым экраном Windows. ZoneAlarm — один из лучших бесплатных сетевых экранов для Windows.

— один из лучших бесплатных сетевых экранов для Windows. LittleSnitch — самый популярный сетевой экран для Mac.

— самый популярный сетевой экран для Mac. Private Eye — бесплатный монитор сетевых подключений для Mac.

DNS

Google DNS — настройки DNS от Google.

— настройки DNS от Google. Open DNS — настройки DNS от Open DNS.

— настройки DNS от Open DNS. DNS.Watch — DNS-сервис без журналирования.

Анонимные почтовые службы

Tutanota , Mailfence , Posteo , CoutnerMail — обмен зашифрованными сообщениями.

, , , — обмен зашифрованными сообщениями. ProtonMail — зашифрованный почтовый ящик. Используйте при передаче информации. Создайте почту на ProtonMail, поделитесь ключами к ней с источником. Не отправляя письма, через черновики обменивайтесь информацией друг с другом. Не забывайте удалять их.

— зашифрованный почтовый ящик. Используйте при передаче информации. Создайте почту на ProtonMail, поделитесь ключами к ней с источником. Не отправляя письма, через черновики обменивайтесь информацией друг с другом. Не забывайте удалять их. BitMessage — анонимный почтовый ящик с доступом через сеть Tor.

«Облачные» хранилища

Tresorit — безопасное облачное хранилище.

Перехват сетевого трафика

Проверка целостности учетных записей

iCloud — руководство по iCloud (1).

— руководство по iCloud (1). iCloud — руководство по iCloud (2).

— руководство по iCloud (2). Google — как вернуть доступ к взломанной учетной записи.

— как вернуть доступ к взломанной учетной записи. Gmail — восстановление взломанного аккаунта Gmail.