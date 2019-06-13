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«Это черта мировых лидеров»: Турция представит в Париже свой истребитель пятого поколения

14.06.2019 17:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Турецкая компания-производитель авиационной и космической техники Turkish Aerospace Industry (TAI) намерена впервые представить собственный истребитель пятого поколения на 53-м Парижском авиашоу в Ле-Бурже, которое пройдет с 17 по 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Это черта мировых лидеров»: Турция представит в Париже свой истребитель пятого поколения
Фото: Turkish Aerospace Industry

По их словам, в ходе авиашоу будет продемонстрирован полноразмерный макет самолета пятого поколения, который разрабатывается в рамках программы Turkish Fighter Project. Представители компании отметили, что способность производить такие машины является чертой мировых лидеров, таких как США, Китай и Россия.

Гендиректор TAI Темел Котил добавил: демонстрация истребителя пятого поколения свидетельствует о том, что самый важный проект турецкой оборонки «достиг новой точки развития».

 
 
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Турецкая компания-производитель авиационной и космической техники Turkish Aerospace Industry (TAI) намерена впервые представить собственный истребитель пятого поколения...
 
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