«Это черта мировых лидеров»: Турция представит в Париже свой истребитель пятого поколения

Источник материала: IT.Tut.by

Турецкая компания-производитель авиационной и космической техники Turkish Aerospace Industry (TAI) намерена впервые представить собственный истребитель пятого поколения на 53-м Парижском авиашоу в Ле-Бурже, которое пройдет с 17 по 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Фото: Turkish Aerospace Industry

По их словам, в ходе авиашоу будет продемонстрирован полноразмерный макет самолета пятого поколения, который разрабатывается в рамках программы Turkish Fighter Project. Представители компании отметили, что способность производить такие машины является чертой мировых лидеров, таких как США, Китай и Россия.

Гендиректор TAI Темел Котил добавил: демонстрация истребителя пятого поколения свидетельствует о том, что самый важный проект турецкой оборонки «достиг новой точки развития».