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Буквально на вес золота. Топ-6 самых дорогих военных самолетов США

15.06.2019 08:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На самый распиаренный самолет нашего времени — истребитель пятого поколения F-35 Lighting II — существует много нареканий. Он может сломаться на больших скоростях, легко обнаруживается системами ПВО. Многие претензии связаны с  дороговизной проекта: на разработку самолета потрачены полтора триллиона долларов, при том что сам истребитель стоит 115 миллионов. Но если посмотреть назад, то становится понятно, что по сравнению со многими проектами F-35 выглядит довольно дешевым. Сайт wearethemighty.com собрал топ-6 самых дорогих боевых самолетов США в истории, а мы его дополнили.

Буквально на вес золота. Топ-6 самых дорогих военных самолетов США
Три F-35 разных модификаций в полете. Фото: wikipedia.org

Сразу оговорим, что в этот список не войдет Борт № 1, на котором летает президент США. Да, он стоит 600 миллионов долларов. Но он, во-первых, не военный, а во-вторых, что важнее, не серийный, а штучный товар, выпущенный всего в двух экземплярах.

6. E-2D Hawkeye — $ 232 миллиона

Буквально на вес золота. Топ-6 самых дорогих военных самолетов США
Grumman E-2 Hawkeye. Фото: wikipedia.org

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Grumman E-2 Hawkeye находился на вооружении американского флота с 60-х годов прошлого столетия. Всего было выпущено несколько сотен Е-2, и изначально самолет стоил значительно дешевле. Но многочисленные модернизации, в ходе которых машина получила новую авионику, системы связи и обнаружения, кратно повысили ее цену, и теперь один «Ястребиный глаз» можно поменять на два F-35A — и сделка окажется честной.

5. VH-71 Kestrel — $ 241 миллион

Буквально на вес золота. Топ-6 самых дорогих военных самолетов США
Westland AW101 британского королевского ВМФ. Фото: wikipedia.org

Сайт wearethemighty.com решил включить его в список, хотя это не самолет, а вертолет. Разработки нового геликоптера начались в 2001 году и были инициированы Корпусом морской пехоты США.

За основу был взят весьма удачный вертолет 80-х годов AgustaWestland AW101 совместной британо-итальянской разработки. Планировалось улучшить характеристики воздушного судна при помощи изменения его формы на более аэродинамичную. Фюзеляж вертолета изготавливался из армированного алюминиевого сплава. Устанавливалось ультрасовременное оборудование, включая системы вооружения и раннего обнаружения противника.

Вертолет разгонялся до 309 км/ч, тратил меньше топлива, чем предшественник, хорошо маневрировал и даже был выбран как новый перспективный президентский геликоптер.

Через шесть лет после начала работ прототип вертолета даже поднялся в воздух, но популярности не снискал из-за огромнейшей цены (некоторые источники называют даже 400 миллионов долларов за штуку). В результате авиакомпанией «Локхид Мартин» было построено лишь девять экземпляров VH-71 Kestrel, после чего по инициативе Барака Обамы программу свернули.

4. Boeing P-8 Poseidon — $ 336 миллионов

Буквально на вес золота. Топ-6 самых дорогих военных самолетов США
Boeing P-8 Poseidon. Фото: wikipedia.org

Десять лет назад американские военные решили заменить наконец Lockheed P-3 Orion в качестве основного противолодочного самолета на что-нибудь более современное: почтенный ветеран «Орион» эксплуатировался с пятидесятых годов.

Его замена должна была быть создана по программе «многоцелевого морского самолета» и уметь уничтожать подводные лодки, вести разведку, участвовать в противокорабельных операциях и даже быть спасателем. Взяв конструкцию от знаменитого «Боинга-737», инженеры создали P-8 Poseidon.

Самолет имеет неплохие характеристики, хорошую РЛС, умеет бороться с подводными лодками и кораблями с помощью ПКР, торпед, морских мин и авиабомб. Но при этом стоит очень дорого — больше 330 миллионов долларов.

3. C-17 Globemaster III — $ 338 миллионов

Буквально на вес золота. Топ-6 самых дорогих военных самолетов США
C-17 Globemaster III в полете. Фото: wikipedia.org

C-17 Globemaster III, дитя холодной войны, должен был стать идеальным перевозчиком для крупных масс войск через Атлантику в кратчайшие сроки и — при необходимости — высаживать громадные по численности десанты в случае, если основные аэродромы НАТО в Европе уже разбомблены.

Это и предопределило его важнейшие характеристики: огромная грузоподъемность (и возможность перевозки крупногабаритных грузов), очень большая дальность полета, воздушная дозаправка, высокая боевая живучесть.

Удачная конструкция тяжелого транспортника привела к тому, что сегодня С-17 состоят на вооружении восьми стран. Но стоит самолет, по-видимому, слишком дорого даже для своих отличных характеристик. С 2015 года производство новых транспортников прекращено за отсутствием спроса.

2. F-22 Raptor — $ 350 миллионов

Буквально на вес золота. Топ-6 самых дорогих военных самолетов США
Фото:i.kinja-img.com

 

Первый в мире истребитель пятого поколения в свое время сопровождала не менее масштабная пиар-кампания, чем F-35A. Боевая эффективность самолета пока не очень ясна — «Рапторы» пока воевали только в Сирии, где противника и близко нельзя назвать равным.

Но самолет не стал и коммерчески успешным. Если за «35-м» буквально выстраиваются в очередь представители разных стран, то «22-й» не только запрещено экспортировать — с 2011 года он даже не производится. Возможно, благодаря своей стоимости: полные затраты на производство каждого самолета оцениваются в 350 миллионов долларов.

Можно сказать, что «Raptor» буквально на вес золота. На февраль 19,7 тонны золота (вес пустого истребителя) стоили как раз 350 миллионов.

Ведутся разговоры о перезапуске программы и возобновлении производства F-22, но на сегодняшний день его будущее выглядит куда более туманным, чем у F-35.

1. B-2 Spirit — $ 2,1 миллиарда

Буквально на вес золота. Топ-6 самых дорогих военных самолетов США
Фото: engadget.com

Один из самых узнаваемых самолетов в мире, выполненный по схеме «летающее крыло». Уже при создании он стал самым дорогим самолетом в мире (737 миллионов долларов), а последующие модернизации и эксплуатация повысили цену каждого «Спирита» до 2 с лишним миллиардов. Однако хваленые стелс-технологии пока не дают оснований предполагать, что оно того стоит.

Не совсем понятно, почему wearethemighty.com, составляя топ, не внесли в него, например, сверхзвуковой B-1B Lancer, стоимость которого, судя по всему, перевалила за $ 300 миллионов. Но, в любом случае, суммы, которые Соединенные Штаты вкладывают в свои ВВС, поражают.

 
 
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На самый распиаренный самолет нашего времени — истребитель пятого поколения F-35 Lighting II — существует много нареканий. Он может сломаться на больших скоростях,...
 
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