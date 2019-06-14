Самый необычный смартфон: полный обзор «перевертыша» Samsung Galaxy A80

Источник материала: IT.Tut.by

В этом году Samsung явно делает ставку не только на топовые Galaxy S10, но и на более простую линейку аппаратов — Galaxy A. В ней есть как относительно бюджетные модели, так и более дорогие устройства, не так уж сильно отличающиеся от топовых решений. Сегодня у нас в обзоре — как раз такой аппарат, Galaxy A80. Его главная особенность — основная камера-перевертыш, которая умеет делать селфи. Мы протестировали гаджет и рассказываем, может ли он еще чем-нибудь удивить.





Не очень удобно управлять одной рукой

В Samsung Galaxy A80 установили дисплей на 6,7 дюйма, так что управлять смартфоном одной рукой из-за серьезных габаритов вряд ли получится. В карман джинсов устройство также помещается с трудом. Еще один спорный момент — вес в 220 граммов. Долго держать гаджет на весу достаточно сложно.





Впрочем, у увеличенной диагонали экрана Galaxy A80 есть и свои плюсы. Потреблять на такой панели контент (смотреть фильмы и ролики в YouTube, играть, переписываться в мессенджере) гораздо удобнее. Тем более когда благодаря выездному механизму камеры отверстий в дисплее для фронтального модуля нет.

В общем, перед покупкой советуем покрутить аппарат в руках и решить, точно ли вам будет удобно управляться с девайсом такого размера.



Так Galaxy A80 выглядит в защитном чехле. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

С клавишами управления системой все стандартно: справа — кнопка питания, слева — качелька регулировки громкости. Дотягиваться до них удобно как правшам, так и левшам. Оптический сканер отпечатков пальцев разместили прямо в дисплее, и особых претензий к нему нет. В большинстве случаев устройство активируется примерно за секунду.

А вот разблокировки по лицу в Galaxy A80 нет — во всяком случае, такого пункта в настройках устройства не нашлось. 3,5-мм разъема для наушников также решили не добавлять — гарнитуру придется подключать либо через переходник, либо по Bluetooth. Зато в аппарат получится установить две nanoSIM-карты, но без карты памяти.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Последнее, впрочем, вряд ли можно назвать серьезной проблемой: большинству пользователей наверняка хватит встроенных 128 ГБ хранилища.

Камера-перевертыш

Главная особенность Galaxy A80 — камера-перевертыш. Если использовать смартфон в обычном состоянии, как при съемке на тыловой фотомодуль, то разница в дизайне с «классическими» устройствами почти незаметна.

Но стоит активировать селфи-режим, как происходит нечто непонятное: блок с основной камерой поднимается вверх и переворачивается. Посмотрите сами:

О качестве снимков поговорим немного позже, а пока отметим несколько деталей работы механизма. На подъем уходит около секунды, и процесс не полностью бесшумный — есть небольшой треск, но раздражения он не вызывает.

К прочности подъемной конструкции, на первый взгляд, вопросов также не возникает. Во всяком случае, на нашем тестовом аппарате механизм не люфтил, даже если специально пытаться поддеть его пальцем. Но как он поведет себя в будущем, особенно если внутрь забьются частицы пыли, сказать сложно. С работой зимой при минусовой температуре пока ясности также нет.





Еще одна особенность — разговорный динамик, спрятанный прямо под верхнюю часть экрана, решетки для спикера на фронтальной панели нет. Похожая технология используется в топовом смартфоне компании Huawei, и особых претензий к ней нет. Разговаривая по телефону, разница в качестве передачи голоса собеседника с обычными динамиками незаметна, ваш голос также слышно хорошо.

Единственный недочет такого решения — одинарный мультимедийный динамик, через который передается звук при проигрывании музыки, фильмов и другого контента. Впрочем, его максимальной громкости вполне достаточно, чтобы не пропустить входящий звонок или уведомления от мессенджера.

Отличный экран

К качеству AMOLED-матриц, используемых Samsung в своих смартфонах, последние пару лет вопросов не возникает. Galaxy A80 не стал исключением.





Субъективно говоря, придраться к дисплею смартфона сложно: максимальной яркости (около 600 нит) с лихвой хватает, чтобы рассмотреть даже мелкие детали под солнцем. По умолчанию цветопередача насыщенная, но может меняться на более спокойную в параметрах. С четкостью картинки также все хорошо — за счет разрешения Full HD+ (2400 на 1800 точек) отдельные пиксели малозаметны.





В общем, дисплей Galaxy A80 явно относится к сильным сторонам смартфона.

Производительность и время автономной работы

Galaxy A80 работает на процессоре Snapdragon 730, который выполнен по 8-нм техпроцессу и был представлен совсем недавно (в апреле). Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Графический чип — Adreno 618.

У нас на обзоре побывала тестовая версия смартфона с нефинальной прошивкой, так что тест AnTuTu провести не удалось. Но по сообщениям других техноресурсов, в этом бенчмарке Galaxy A80 набирает немного больше 200 тысяч баллов. Год-полтора назад такими результатами могли похвастаться только самые топовые смартфоны с ценой около тысячи долларов, так что о нехватке мощности говорить не приходится.

Сильного перегрева во время игры в PUBG мы не заметили. Троттлинг если и присутствует, то незначительный. Во всяком случае, в том же PUBG падения производительности не было.





Со временем автономной работы ситуация немного хуже. От аккумулятора на 3700 мАч устройство работает около одного дня в спокойном режиме использования. Если нагружать аппарат играми или, например, навигацией, то уровень заряда будет сокращаться быстрее.

Это подтверждают результаты бенчмарка AnTuTu Tester, в котором Galaxy A80 набрал около 11 тысяч очков. В тесте автономности ресурса GSMArena гаджет показал результат в 80 часов. Для сравнения: Galaxy S10+ набрал 81 час, Huawei P30 — 83 часа, Xiaomi Mi 9 — 95 часов.

Зато Samsung Galaxy A80 поддерживает ускоренную 25-ваттную зарядку. В том же Galaxy S10+ она 15-ваттная.

Камера и режимы съемки

Основной фотомодуль — 48-мегапиксельный (f/2.0), второй — 8-мегапиксельный (123 градуса, f/2.20). Третий — 3D Depth Camera с диафрагмой f/1.2 — используется для более точного определения глубины объектов в кадре, а также замыливания при съемке фотографий и записи видео. Оптической стабилизации нет.





Из дополнительных фишек есть ИИ-режим, а также автоматический HDR. Все фотографии ниже сделаны без изменений параметров съемки сначала на основную, а потом на суперширокоугольную камеры.

















































В целом со снимками все хорошо: дневным кадрам хватает и детализации, и цветности. Динамический диапазон достаточно широк, с балансом белого проблем нет. При недостатке света вечером активируется ночной режим съемки, который старается максимально осветить все объекты в кадре. Иногда у него получается, но зачастую из-за этого теряется четкость.

В общем, фотографии с Galaxy A80 получаются более чем приемлемого уровня, но при этом все же не могут соперничать с кадрами с Galaxy S10.

Так смартфон снимает в портретном режиме (степень размытия может изменяться после создания фото):





А вот так — в режиме селфи. Причем пользователю на выбор предлагается несколько вариантов с обычным и увеличенным углом обзора:





Резюме

Samsung Galaxy A80 выделяется из всей линейки производителя, причем не только основной камерой-перевертышем, но и общими габаритами: из-за довольно большого веса в 220 граммов смартфон не очень удобно долго держать на весу, в карман джинсов устройство также помещается с трудом.





Впрочем, других серьезных недостатков в гаджете мы не заметили: у девайса отличный экран без отверстий и «дырок» с минимальными рамками, очень хорошая производительность и неплохое, пускай и не самое выдающееся, время автономной работы. Из спорных моментов остановимся разве что на отсутствии 3,5-мм разъема для наушников — в большинстве смартфонов Samsung он все еще присутствует. Карты памяти также не поддерживаются.

Отказ от технологии защиты от воды и пыли к минусам относить не будем. Из-за конструкции с поворотным механизмом камеры реализовать ее, вероятно, было практически невозможно. Конструкция самой камеры-перевертыша, во всяком случае за несколько дней использования аппарата, показалась достаточно надежной. Правда, как она поведет себя при минусовой температуре, спрогнозировать пока сложно.

Официальные продажи нового Samsung Galaxy A80 в Беларуси начнутся в начале июля за 1569 рублей. К конкурентам из схожей ценовой категории относится, например, Huawei P30 за 1699 рублей. Xiaomi Mi 9 продается за 1299 рублей, а недавний Galaxy A70 — за 1059 рублей.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Samsung: