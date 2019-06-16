Чтобы не терпеть: появилось приложение, показывающее туалеты Минска

Источник материала: IT.Tut.by

В магазине Play Market для Android-гаджетов появилось приложение под названием «Туалеты Минска». На странице приложения сказано: «Все туалеты гостеприимного Минска всегда под рукой».





«Экстренные ситуации могут случиться с каждым, особенно обидно, когда в незнакомом городе. Во избежание конфуза с нашим приложением вы в любой момент сможете найти надежное и уединенное место для размышлений в гостеприимном городе Минске, столице Беларуси», — добавляют разработчики.

Пока программа находится в статусе бета-тестирования. Но уже сейчас «Туалеты Минска» предлагают карту с бесплатными и платными туалетами города, в том числе — рядом с точкой, в которой сейчас находится пользователь.