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Чтобы не терпеть: появилось приложение, показывающее туалеты Минска
17.06.2019 10:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В магазине Play Market для Android-гаджетов появилось приложение под названием «Туалеты Минска». На
«Экстренные ситуации могут случиться с каждым, особенно обидно, когда в незнакомом городе. Во избежание конфуза с нашим приложением вы в любой момент сможете найти надежное и уединенное место для размышлений в гостеприимном городе Минске, столице Беларуси», — добавляют разработчики.
Пока программа находится в статусе бета-тестирования. Но уже сейчас «Туалеты Минска» предлагают карту с бесплатными и платными туалетами города, в том числе — рядом с точкой, в которой сейчас находится пользователь.
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В магазине Play Market для Android-гаджетов появилось приложение под названием «Туалеты Минска». На странице приложения сказано: «Все туалеты гостеприимного Минска...
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