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Блогер Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы России

17.06.2019 10:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Видеоблогер Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы Василия Власова. Об этом он сам сообщил в Twitter, пишет Meduza.

Блогер Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы России
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Скриншот с YouTube

Василий Власов представляет ЛДПР и является самым молодым депутатом Госдумы России VII созыва.

«Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах. На его YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально значимым вопросам, — заявил Власов РИА „Новости“. — У него только на одном YouTube 4 миллиона подписчиков, его видео набирают больше миллиона просмотров каждое. И мне кажется, что это молодежная аудитория, которая может какие-то предложения ему высказывать, а он уже будет это дело собирать и транслировать нам в Государственную Думу».

 
 
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Видеоблогер Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы Василия Власова. Об этом он сам сообщил в Twitter, пишет Meduza.
 
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