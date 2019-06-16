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Блогер Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы России
17.06.2019 10:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Видеоблогер Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы Василия Власова. Об этом он сам
Василий Власов представляет ЛДПР и является самым молодым депутатом Госдумы России VII созыва.
«Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах. На его YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально значимым вопросам, —
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Видеоблогер Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы Василия Власова. Об этом он сам сообщил в Twitter, пишет Meduza.
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