Эпическое видео: в Украине снайперы выясняют, кто стреляет лучше всех

Источник материала: IT.Tut.by

В Украине прошел «III Снайперськи турнiр». На протяжении пяти дней стрелки сил спецопераций соревновались за звание лучшей снайперской пары. Об этом сообщается на странице ССО Вооруженных сил Украины в Facebook, там же размещено видео с турнира.

В сообщении указано, что эти соревнования стали первыми, в которых все снайперы использовали однотипные винтовки. Для ночных стрельб использовались и специальные тепловизионные прицелы, и передобъективные тепловизионные насадки на обычные «дневные» прицелы.

Три лучших снайперских команды по итогам соперничества получили кубки, медали и денежные призы.