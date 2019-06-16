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Эпическое видео: в Украине снайперы выясняют, кто стреляет лучше всех

17.06.2019 12:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Украине прошел «III Снайперськи турнiр». На протяжении пяти дней стрелки сил спецопераций соревновались за звание лучшей снайперской пары. Об этом сообщается на странице ССО Вооруженных сил Украины в Facebook, там же размещено видео с турнира.

В сообщении указано, что эти соревнования стали первыми, в которых все снайперы использовали однотипные винтовки. Для ночных стрельб использовались и специальные тепловизионные прицелы, и передобъективные тепловизионные насадки на обычные «дневные» прицелы.

Три лучших снайперских команды по итогам соперничества получили кубки, медали и денежные призы.

 
 
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В Украине прошел «III Снайперськи турнiр». На протяжении пяти дней стрелки сил спецопераций соревновались за звание лучшей снайперской пары. Об этом сообщается...
 
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