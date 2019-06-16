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Эпическое видео: в Украине снайперы выясняют, кто стреляет лучше всех
17.06.2019 12:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Украине прошел «III Снайперськи турнiр». На протяжении пяти дней стрелки сил спецопераций соревновались за звание лучшей снайперской пары. Об этом
В сообщении указано, что эти соревнования стали первыми, в которых все снайперы использовали однотипные винтовки. Для ночных стрельб использовались и специальные тепловизионные прицелы, и передобъективные тепловизионные насадки на обычные «дневные» прицелы.
Три лучших снайперских команды по итогам соперничества получили кубки, медали и денежные призы.
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В Украине прошел «III Снайперськи турнiр». На протяжении пяти дней стрелки сил спецопераций соревновались за звание лучшей снайперской пары. Об этом сообщается...
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