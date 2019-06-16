Россия испытала в Сирии «Ночного суперохотника»

Источник материала: IT.Tut.by

Россия успешно испытала в Сирии новую версию боевого вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник». Об этом пишет lenta.ru, ссылаясь на «Известия».



Фото: komotoz.ru

По имеющейся информации, вертолет выполнил боевые задачи в условиях пустынной и горной местности и готов к поступлению на вооружение российской армии.

По словам бывшего командующего 4-й армией ВВС и ПВО Валерия Горбенко, ударные вертолеты сегодня выполняют важную функцию в боевых действиях — в частности, могут оказывать поддержку десантникам, мотострелкам, танкам и разведчикам.

Основное отличие «Ночного суперохотника» от предшественников — в наличии радиолокационной станции НО25Э с радаром, расположенным над винтом. Такая РЛС позволяет вести круговой обзор и получать радиолокационное изображение местности, не выдавая при этом себя. Еще одной особенностью Ми-28НМ стал двигатель с системой, которая может регулировать его работу в полете.