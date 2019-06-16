ВКС России получили первые истребители МиГ-35

Источник материала: IT.Tut.by

Первые истребители МиГ-35 переданы ВКС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова гендиректора Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» и вице-президента по военно-техническому сотрудничеству Объединенной авиационной корпорации Ильи Тарасенко.



Фото: nationalinterest.org

«Действительно они [первые МиГ-35] переданы, мы выполняем в срок наш контракт», — сообщил он журналистам в понедельник на полях авиакосмического салона в Ле-Бурже.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения «4++», который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания.

Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника. Он способен выполнять сложные многоцелевые задачи в условиях непрерывно меняющейся оперативной и тактической обстановки над полем боя и поражать воздушные, наземные и надводные цели.

Первый контракт на поставку шести МиГ-35 до 2023 года был подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем 22 августа 2018 года на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке.