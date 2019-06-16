ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВКС России получили первые истребители МиГ-35

17.06.2019 17:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Первые истребители МиГ-35 переданы ВКС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова гендиректора Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» и вице-президента по военно-техническому сотрудничеству Объединенной авиационной корпорации Ильи Тарасенко.

ВКС России получили первые истребители МиГ-35
Фото: nationalinterest.org

«Действительно они [первые МиГ-35] переданы, мы выполняем в срок наш контракт», — сообщил он журналистам в понедельник на полях авиакосмического салона в Ле-Бурже.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения «4++», который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания.

Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника. Он способен выполнять сложные многоцелевые задачи в условиях непрерывно меняющейся оперативной и тактической обстановки над полем боя и поражать воздушные, наземные и надводные цели.

Первый контракт на поставку шести МиГ-35 до 2023 года был подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем 22 августа 2018 года на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые истребители МиГ-35 переданы ВКС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова гендиректора Российской самолетостроительной корпорации «МиГ»...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Эпическое видео: в Украине снайперы выясняют, кто стреляет лучше всех
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские футболки на лето в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика