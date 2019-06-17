Пять смартфонов Xiaomi, которые белорусы чаще всего ищут в интернете

Источник материала: IT.Tut.by

Смартфоны Xiaomi пользуются популярностью из-за неплохого соотношения цены и качества. В последний раз мы проверяли , какими моделями больше всего интересуются белорусы, несколько месяцев назад. Сегодня узнаем, изменились ли предпочтения пользователей.

Судя по информации Google Trends, в последнее время белорусов больше всего интересовал недавно анонсированный в Китае Redmi K20 Pro, а также уже продающиеся у нас Mi 9 , Redmi 4 , Redmi Note 7 и его «младший брат» Redmi 7 . Это подтверждает и сервис от «Яндекса». Больше всего запросов в Wordstat было связано с Redmi 7 и Redmi Note 7.

Redmi K20 Pro

В Китае устройство показали в конце мая, там же анонсировали чуть упрощенную версию — K20. Известно, что последняя выйдет в международную продажу (в том числе и в Беларуси) под названием Mi 9T. Появится ли у нас K20 Pro официально, пока неизвестно.





Но смартфон не становится от этого менее интересным. У него 6,39-дюймовый экран с AMOLED-матрицей и встроенным сканером отпечатков пальцев, мощнейший процессор Snapdragon 855, а также до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор с поддержкой ускоренной зарядки — объемом в 4000 мАч.

Основная камера тройная (48 Мп + 8 Мп + 13 Мп). Фронтальный селфи-модуль разрешением в 20 Мп выезжает из верхней грани аппарата. В Китае стартовая модификация Redmi K20 Pro стоит около 360 долларов.

Эта модель на момент публикации позиционировалась как самая топовая среди всех смартфонов производителя, хотя по характеристикам она практически не отличается от того же K20 Pro.





После нескольких дней тестирования к плюсам аппарата мы отнесли очень производительную начинку (процессор Snapdragon 855), отличный AMOLED-дисплей, конкурентоспособную основную камеру с тремя модулями, а также неплохим временем работы от одного заряда батареи на 3300 мАч — день-полтора без подключения к розетке.

Из спорных моментов — отсутствие технологии защиты от воды и пыли и стереодинамиков, а также не самый быстрый экранный сканер отпечатков пальцев.

Наверное, одни из самых популярных недорогих смартфонов компании на сегодня.





К основным плюсам Redmi 7 относится отличное время автономной работы от аккумулятора на 4000 мАч (до полутора-двух дней), возможность одновременной установки двух сим-карт и карты памяти, а также неплохая производительность за счет процессора Snapdragon 632. К минусам относятся не самый яркий дисплей на 6,26 дюйма и отсутствие поддержки Wi-Fi на частоте 5 ГГц.

В старшем Redmi Note 7 проблем с яркостью 6,3-дюймового дисплея нет — все элементы хорошо различимы даже под солнцем. Кроме того, устройство умеет быстро восполнять заряд батареи на 4000 мАч, а по качеству создаваемых снимков с двойной основной камеры может посоперничать, например, с чуть более дорогим Galaxy A50. С мощностью за счет процессора Snapdragon 660 все ожидаемо хорошо.





Этой модели уже два года — найти ее в продаже достаточно сложно. В нашем каталоге нашлась только модификация с приставкой «Х» в названии. У нее 5-дюймовый экран, процессор Snapdragon 435, а также от 2/16 ГБ памяти — подобной конфигурации сегодня, скорее всего, хватит только на базовые задачи вроде мессенджеров или серфинга в Сети.