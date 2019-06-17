ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Появился Telegram-бот, который покажет ваши пароли, «слитые» в Сеть

18.06.2019 09:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В Telegram появился бот, который агрегирует все известные утечки баз данных. Чтобы узнать «слитые» пароли от почты, следует ввести email-адрес, а бот пришлет известные от нее пароли. Об этом пишет TJournal.

Появился Telegram-бот, который покажет ваши пароли, «слитые» в Сеть
Красным закрашены пароли от почты. Серым — email-адреса

В мессенджере Telegram появился бот под названием MailSearchBot, с помощью которого можно проверить, был ли ваш email-адрес в одной из утекших баз данных.

Все, что нужно сделать, — отправить боту в личных сообщениях адрес почты, а он в ответ пришлет список «слитых» паролей от нее, если они находились в одной из баз.

В разговоре с TJ создатель бота Батыржан Тютеев рассказал, что на данный момент в базе бота находится порядка 9 миллиардов записей в связке логин и пароль, а еще более 3 миллиардов ждут своей очереди для загрузки. По его словам, бот «собран на коленке» и запущен на домашнем компьютере.

«Я рекомендую сменить пароль в случае, если будет найден актуальный. Очень надеюсь, что никто не пострадает из-за работы моего бота», — сказал он.

Тютеев является основателем и техническим директором компании NitroTeam, которая занимается проведением тестов на проникновение в компьютерные системы, моделируя атаки злоумышленника.

По его словам, часть данных для бота ему предоставили такие же специалисты в области информационной безопасности (ИБ), как и он, но с условием, что он не будет монетизировать эти данные. Тютеев также уточнил, что он с коллегами старается аккумулировать большое количество данных в их собственных базах: «Мы собираем очень большое количество данных, но иногда мы не знаем, что со всем этим делать».

«Идея реализовать подобный инструмент была уже давно, но мы все никак не могли собраться и просто начать. Но чуть больше месяца назад мой коллега Александр Ким первый скинул в чат ссылку на одну из баз. И я начал ее „парсить“ (анализировать. — Прим. TJ) и загружать в базу. Потом другой коллега скинул следующую базу, и так один за другим мы начали собирать по кусочкам нашу собственную базу данных из утекших паролей», — добавляет Батыржан Тютеев.

Тютеев отметил, что в час ботом пользуются около 10 тысяч уникальных пользователей. Но он добавил, что о боте, возможно, никто бы никогда и не узнал, если бы его друг и специалист в области ИБ не опубликовал бота в своем телеграм-канале «Кавычка». «Именно после его публикации остальные каналы подхватили информацию об этом боте и начали её „форсить“», — заявил Тютеев.

Помимо MailSearchBot, Тютеев также разработал другого бота, который показывает по номеру телефона страницу абонента в фейсбуке. С его помощью можно проверить свои настройки приватности или узнать владельца телефонного номера.

Разработчик пояснил, что создал эти сервисы, чтобы привлечь внимание к проблеме персональных данных. Тютеев живет в Казахстане, и, по его словам, несмотря на то что в стране есть закон о персональных данных, он не исполняется должным образом.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Telegram появился бот, который агрегирует все известные утечки баз данных. Чтобы узнать «слитые» пароли от почты, следует ввести email-адрес, а бот пришлет известные...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Пять смартфонов Xiaomi, которые белорусы чаще всего ищут в интернете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Смалявiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужская одежда Москва недорого в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика