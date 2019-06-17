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Подготовлены правила изоляции Рунета в случае угрозы
18.06.2019 09:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Роскомнадзор опубликовал
Направлять трафик за пределы России будет запрещено, кроме случаев, когда это затрагивает сообщения между пользователями из Калининградской области и других регионов РФ. Также предлагается сделать исключение для посольств, консульств и представительств России за рубежом.
1 мая президент Владимир Путин
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Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, описывающего правила изоляции российского сегмента интернета при возникновении угроз — в этом случае...
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