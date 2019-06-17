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Подготовлены правила изоляции Рунета в случае угрозы

18.06.2019 09:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, описывающего правила изоляции российского сегмента интернета при возникновении угроз — в этом случае действует режим централизованного управления. Об этом сообщает Meduza.

Подготовлены правила изоляции Рунета в случае угрозы

Направлять трафик за пределы России будет запрещено, кроме случаев, когда это затрагивает сообщения между пользователями из Калининградской области и других регионов РФ. Также предлагается сделать исключение для посольств, консульств и представительств России за рубежом.

1 мая президент Владимир Путин подписал закон об изоляции российского сегмента интернета в случае появления угроз. Документ вступит в силу 1 ноября 2019 года. К 2021 году должна заработать национальная система доменных имен, необходимая для выполнения закона.

 
 
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Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, описывающего правила изоляции российского сегмента интернета при возникновении угроз — в этом случае...
 
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