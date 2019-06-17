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Десять лучших смартфонов по версии Роскачества

18.06.2019 11:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило новый рейтинг смартфонов, куда вошли новинки от Honor, Huawei, Samsung, Sony и Xiaomi. Первые три места снова заняли модели от Samsung. Об этом сообщает ТАСС.

Десять лучших смартфонов по версии Роскачества
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новые смартфоны были проверены по 231 параметру. «Нередко рейтинги смартфонов различаются всего на долю сотых. Однако один из них может находиться в топе, а другой — отставать от лидеров на 30 позиций. Поэтому рекомендуем не сбрасывать со счетов модели, которые находятся вне десятки лучших», — говорится в сообщении.

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В топ-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 — на шестую, девятую и десятую.

Особое внимание в своем исследовании эксперты уделили качеству фото- и видеосъемки, так как многие пользователи выбирают смартфон по этому критерию. Качество снимков оценивалось после переноса фотографий на компьютер и распечатывания их на одном и том же лазерном принтере. В оценке дисплея специалисты смотрели на размер, разрешение, чувствительность, «поведение» смартфона при разном освещении. На первый план в этом году также вышла производительность устройства: «смартфон-тормоз» не получил высоких баллов от экспертов.

Также исследовались качество прослушивания музыки и звонков, удобство использования и прочность устройств.

 
 
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Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило новый рейтинг смартфонов, куда вошли новинки от Honor, Huawei,...
 
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