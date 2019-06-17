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Создатель С-500: комплекс сможет сбивать цели в космосе

18.06.2019 11:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ракеты С-500 «Прометей» смогут работать не только в атмосфере Земли, но и за ее пределами, причем перехватывая все типы баллистических целей. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на РИА «Новости».

Создатель С-500: комплекс сможет сбивать цели в космосе
C-500. Фото: twitter.com/RT_russian

По словам первого зама генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Сергея Друзина, новая система ПВО имеет расширенную номенклатуру целей, включая все существующие баллистические ракеты. Это потребовало роста мощности радиолокационных средств, а также создания новых боеприпасов, которые могут работать в условиях, где отсутствует аэродинамическое управление (то есть вне атмосферы).

Так, среди решений, примененных в С-500, используются АФАР (активные фазированные антенные решетки), которые не нуждаются в передающих устройствах, так как они сами создают, принимают и анализируют сканирующий сигнал. Каждая антенна может создавать несколько лучей, чтобы сопровождать несколько целей. При этом для управления лучами не требуется изменение положения самой антенны. АФАР требуют для работы немного энергии, что важно для головок самонаведения ракет ПВО.

Друзин добавил, что технология создания активных фазированных антенных решеток полностью освоена. Система ПВО-ПРО «Прометей» в результате может перехватывать воздушные цели на расстоянии до 400 км, уничтождать боевые блоки МБР, а также наблюдать за каждым типом цели (МБР, крылатая ракета, спутник, самолет) отдельно и сбивать их с помощью специализированных средств поражения.

 
 
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Ракеты С-500 «Прометей» смогут работать не только в атмосфере Земли, но и за ее пределами, причем перехватывая все типы баллистических целей. Об этом пишет...
 
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