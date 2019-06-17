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Посмотрите, как новейший европейский беспилотник пролетает над авианосцем «Шарль де Голль»
18.06.2019 12:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Сети появилось видео с европейским стелс-беспилотником Dassault nEUROn. На кадрах БПЛА несколько раз проходит над палубой французского авианосца «Шарль де Голль».
Dassault nEUROn — боевой экспериментальный БПЛА. Его совместную разработку ведут сразу
Беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло», чем напоминает бомбардировщик B-2 Spirit. Так же, как и пилотируемый «старший брат», он обладает пониженной радиолокационной заметностью.
Аппарат лишен вертикального или горизонтального хвостового оперения. Размах крыльев Dassault nEUROn составляет 12,5 метра, длина 9,5 метра. Аппарат способен развивать дозвуковую скорость до 0,8 Маха (около 960 км/ч). Беспилотник оснащается инерциальной и спутниковой системами навигации, каналом передачи данных. На нем
По планам создателей, Dassault nEUROn должен стать основой для создания целого нового поколения БПЛА в 2020—2025 годах.
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В Сети появилось видео с европейским стелс-беспилотником Dassault nEUROn. На кадрах БПЛА несколько раз проходит над палубой французского авианосца «Шарль де Голль».
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