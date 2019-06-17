ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посмотрите, как новейший европейский беспилотник пролетает над авианосцем «Шарль де Голль»

18.06.2019 12:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В Сети появилось видео с европейским стелс-беспилотником Dassault nEUROn. На кадрах БПЛА несколько раз проходит над палубой французского авианосца «Шарль де Голль».

Dassault nEUROn — боевой экспериментальный БПЛА. Его совместную разработку ведут сразу шесть стран: Франция, Италия, Испания, Греция, Швеция и Швейцария, работы ведутся под управлением менеджеров французской Dassault Aviation.

Беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло», чем напоминает бомбардировщик B-2 Spirit. Так же, как и пилотируемый «старший брат», он обладает пониженной радиолокационной заметностью.

Аппарат лишен вертикального или горизонтального хвостового оперения. Размах крыльев Dassault nEUROn составляет 12,5 метра, длина 9,5 метра. Аппарат способен развивать дозвуковую скорость до 0,8 Маха (около 960 км/ч). Беспилотник оснащается инерциальной и спутниковой системами навигации, каналом передачи данных. На нем можно установить различную аппаратуру наблюдения и ударное высокоточное оружие для поражения как сухопутных, так и морских целей.

По планам создателей, Dassault nEUROn должен стать основой для создания целого нового поколения БПЛА в 2020—2025 годах.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети появилось видео с европейским стелс-беспилотником Dassault nEUROn. На кадрах БПЛА несколько раз проходит над палубой французского авианосца «Шарль де Голль».
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Создатель С-500: комплекс сможет сбивать цели в космосе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика