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В Viber появился белорусский язык

18.06.2019 13:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Мессенджер Viber добавил белорусский язык к списку тех, что поддерживают. Теперь можно установить себе на мобильный телефон белорусскую версию. Правда, она пока тестовая.

В Viber появился белорусский язык
Изображение использовано в качестве иллюстрации

Как сделать мессенджер белорусскоязычным:

  • скачать в Play Mаrket или Apple Store последнюю версию Viber;
  • зайти в «Настройки», выбрать «Общее» и поставить галочку напротив «Беларуская».

В Viber появился белорусский язык

После этого интерфейс будет на мове.

В Viber появился белорусский язык

 
 
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Мессенджер Viber добавил белорусский язык к списку тех, что поддерживают. Теперь можно установить себе на мобильный телефон белорусскую версию. Правда, она пока...
 
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