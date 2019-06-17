В Viber появился белорусский язык

Источник материала: IT.Tut.by

Мессенджер Viber добавил белорусский язык к списку тех, что поддерживают. Теперь можно установить себе на мобильный телефон белорусскую версию. Правда, она пока тестовая.



Изображение использовано в качестве иллюстрации

Как сделать мессенджер белорусскоязычным:

скачать в Play Mаrket или Apple Store последнюю версию Viber;

зайти в «Настройки», выбрать «Общее» и поставить галочку напротив «Беларуская».





После этого интерфейс будет на мове.



