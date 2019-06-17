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В Viber появился белорусский язык
18.06.2019 13:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Мессенджер Viber добавил белорусский язык к списку тех, что поддерживают. Теперь можно установить себе на мобильный телефон белорусскую версию. Правда, она пока тестовая.
Как сделать мессенджер белорусскоязычным:
После этого интерфейс будет на мове.
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Мессенджер Viber добавил белорусский язык к списку тех, что поддерживают. Теперь можно установить себе на мобильный телефон белорусскую версию. Правда, она пока...
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