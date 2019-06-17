Ученые: детство в сельской пыли снижает риск астмы

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые выяснили, какие микробы живут в пыли фермерских и пригородных домов в Финляндии, а также установили, что чем больше микробиота в домашней пыли по составу напоминает сельскую, тем меньше риск развития астмы у ребенка. Об этом пишет «Чердак» со ссылкой на Nature Medicine .



Изображение: Tyson Dudley / unsplash.com

Авторы работы отмечают, что с ростом урбанизации растет и заболеваемость астмой. Также есть исследования , которые показывают, что у детей, выросших в селе, риск стать астматиком ниже, чем у горожан. Возможно, причиной этому служит специфическая, свойственная именно для ферм микробиота. Ученые из Финляндии провели исследование сельской и городской микробиоты, чтобы выяснить, так ли это.

Они собрали образцы пыли в домах, жители которых участвовали в когортных исследованиях LUKAS1 и LUKAS2, нацеленных на выявление причин астмы. Пыль на анализы взяли в деревенских домах, где жило в общей сложности 197 детей в возрасте 2 месяцев, а также в пригородных таунхаусах, которые к сельским отнести нельзя — там жило всего 182 двухмесячных ребенка. Через шесть лет ученые посмотрели, у кого из почти 400 детей возникла астма, и сопоставили это с данными о микробиоте их жилищ.

Ученые сравнили метагеномы образцов пыли и нашли отличия между «сельскими» и «городскими» микробными сообществами. В данных о микробиоте в образцах деревенской пыли они идентифицировали характерный паттерн, который назвали FaRMI. Для него характерно преобладание микробов из отрядов Bacteroidales, Clostridiales, Lactobacillales, а также архей рода Methanobrevibacter, которые обычно живут в коровьем рубце (самом большом отделе желудка животного). В пыли же городских домов преобладали стрептококки и стафилококки. Разница между микробиотами была, но в некоторых пригородных домах преобладала все же микробиота, близкая к FaRMI.

Затем ученые сопоставили получившуюся у них «микробную карту» с медицинскими данными и выяснили, что чем больше микробиом из пыли был похож на сельский, тем меньше ребенок, живущий в ее окружении, рисковал стать астматиком. В среднем, у деревенских детей астма развивалась примерно вдвое реже, чем у детей из пригородов.

Ученые приложили свои данные по паттерну FaRMI к данным похожего исследования домашней пыли, которое проводили их коллеги из Германии и Швейцарии. Оказалось, что и там риск развития астмы обратно коррелировал со степенью близости домашнего микробиома к FaRMI — чем ближе, тем риск меньше.

На финальном этапе исследователи изучили кровь детей из исследований LUKAS1 и LUKAS2. Оказалось, что белые кровяные тельца у детей, в домах которых преобладала «фермерская» микробиота, выделяют меньше провоспалительных интерлейкинов при контакте с веществами из клеточной стенки бактерий. По видимому, их организм спокойнее относится к вторжениям микробов и отвечает не таким сильным воспалением, как организм горожан. Возможно, именно это каким-то образом связано со сниженным риском астмы.

Ученые отметили, что микробы, изобилующие в FaRMI, характерны в основном для крупного рогатого скота, тогда как микробы из городской пыли свойственны скорее для человека. Такие микроорганизмы легче проникают в наш организм и поселяются в нем. Возможно, и это тоже влияет на склонность к астме.

Так или иначе, исследование выявило обратную корреляцию между «деревенской» микробиотой в пыли и развитием астмы у детей, но почему именно микробный состав пыли связан с астмой, с определенностью сказать нельзя.