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В работе Google и Instagram произошел глобальный сбой
18.06.2019 18:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сбой произошел в работе поисковой системы Google примерно в 17.20. Об этом свидетельствуют данные портала
В основном технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в США, Японии, Бразилии и некоторых странах Европы.
90% русскоязычных пользователей
Google
Позже появилась
60% пишут о проблемах с загрузкой, 21% — не могут войти в аккаунт, у 18% — возникли проблемы с сайтом.
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Сбой произошел в работе поисковой системы Google примерно в 17.20. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
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