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В работе Google и Instagram произошел глобальный сбой

18.06.2019 18:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сбой произошел в работе поисковой системы Google примерно в 17.20. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В работе Google и Instagram произошел глобальный сбой

В основном технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в США, Японии, Бразилии и некоторых странах Европы.

В работе Google и Instagram произошел глобальный сбой

90% русскоязычных пользователей жалуются на проблемы с самим сайтом, 10% говорят о проблемах со входом в учетную запись. Англоязычные чаще всего не могут войти в свою учетную запись (90%), и лишь 9−10% жалуются на сам поисковик.

Google подтвердила сбой в работе «Календаря» на странице с информацией о работе сервисов.

Позже появилась информация и о проблемах в работе Instagram. На сбой в работе жалуются жители России, а также США, Великобритании, Франции, Португалии, Италии, Индии, Японии и других стран.

60% пишут о проблемах с загрузкой, 21% — не могут войти в аккаунт, у 18% — возникли проблемы с сайтом.

 
 
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Сбой произошел в работе поисковой системы Google примерно в 17.20. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
 
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