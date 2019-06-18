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На клавиатуре впервые за 25 лет может появится новая кнопка
19.06.2019 10:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Microsoft планирует изменить раскладку клавиатуры и добавить в нее новую выделенную клавишу. Об этом
Судя по сообщению ресурса, это кнопка будет отвечать за запуск приложений из пакета Microsoft Office и расположится в правой нижней части клавиатурного блока рядом (или вместо) с дополнительной кнопкой Win. Последняя, впрочем, есть не во всех раскладках.
Специальные клавиши Microsoft появились на полноразмерных клавиатурах в 1994 году, с тех пор раскладка сильно не изменялась. Исключения могут составлять только ноутбуки и другие компактные устройства, в которых встроить полноценную клавиатуру из-за ограниченного свободного пространства сложно.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные клавиатуры:
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Microsoft планирует изменить раскладку клавиатуры и добавить в нее новую выделенную клавишу. Об этом пишет The Verge.
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