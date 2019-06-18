ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На клавиатуре впервые за 25 лет может появится новая кнопка

19.06.2019 10:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Microsoft планирует изменить раскладку клавиатуры и добавить в нее новую выделенную клавишу. Об этом пишет The Verge.

На клавиатуре впервые за 25 лет может появится новая кнопка
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Судя по сообщению ресурса, это кнопка будет отвечать за запуск приложений из пакета Microsoft Office и расположится в правой нижней части клавиатурного блока рядом (или вместо) с дополнительной кнопкой Win. Последняя, впрочем, есть не во всех раскладках.

Специальные клавиши Microsoft появились на полноразмерных клавиатурах в 1994 году, с тех пор раскладка сильно не изменялась. Исключения могут составлять только ноутбуки и другие компактные устройства, в которых встроить полноценную клавиатуру из-за ограниченного свободного пространства сложно.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные клавиатуры:

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Microsoft планирует изменить раскладку клавиатуры и добавить в нее новую выделенную клавишу. Об этом пишет The Verge.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Почему все больше людей отказывается делать прививки?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика