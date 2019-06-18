На клавиатуре впервые за 25 лет может появится новая кнопка

Источник материала: IT.Tut.by

Microsoft планирует изменить раскладку клавиатуры и добавить в нее новую выделенную клавишу. Об этом пишет The Verge.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Судя по сообщению ресурса, это кнопка будет отвечать за запуск приложений из пакета Microsoft Office и расположится в правой нижней части клавиатурного блока рядом (или вместо) с дополнительной кнопкой Win. Последняя, впрочем, есть не во всех раскладках.

Специальные клавиши Microsoft появились на полноразмерных клавиатурах в 1994 году, с тех пор раскладка сильно не изменялась. Исключения могут составлять только ноутбуки и другие компактные устройства, в которых встроить полноценную клавиатуру из-за ограниченного свободного пространства сложно.

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