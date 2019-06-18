Ледники Гренландии теряют по два кубических километра воды ежедневно

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Гренландские ледники в этом году начали таять необычно рано, что сулит установлением нового «рекорда». Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet , по данным которой с таящих ледников в океан ежедневно стекает по два кубических километра воды. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в прошлый четверг оттепель была зарегистрирована на 40% поверхности Гренландии.

Измерения температуры гренландских ледников начались в 70-х годах. Вплоть до 90-х серьезных показателей их активного таяния зарегистрировано не было, однако потом был зафиксирован ряд «вспышек активности», особенно в 2007, 2010 и 2012 годах.

Сегодняшние темпы таяния ледяного щита Гренландии могут сравниться только с 2012 годом, когда процесс затронул практически всю поверхность острова.

«Активнее всего таяние идет по краям ледника, но в последние годы оно все больше и больше затрагивает и остальную поверхность», — заявил профессор метеорологии Стокгольмского университета Гунилла Свенссон.

В результате в омывающие Гренландию моря поступает все больше пресной воды, что, в свою очередь, может сказаться на морских течениях в глобальном масштабе.

Общая масса гренландских ледников является самой большой в северном полушарии. Несмотря на то, что в зимнее полугодие она «набирает вес», существовавший ранее баланс, по мнению ученых, уже нарушен.

В этом году ко всем остальным проблемам добавилось еще и слишком низкое количество нового снега, который своей белизной эффективно отражает солнечный свет и препятствует таянию находящегося под ним льда.