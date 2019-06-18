Российские военные сделали невидимой Смоленскую АЭС

Источник материала: IT.Tut.by

В ходе прошедших под Смоленском межведомственных учений подразделения РХБЗ (радиационной, химической и бактериологической защиты) сделали невидимой для потенциального противника атомную электростанцию. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на РИА «Новости», которое цитирует департамент информации Министерства обороны РФ.



Смоленская АЭС. Фото: wikipedia.org

Для того, чтобы спрятать Смоленскую АЭС, впервые использовался аэрозоль на основе графита. Его особенность в том, что вещество работает не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне.

Пять термодымовых машин ТДА-3 на базе КамАЗов создали непроницаемое как для взгляда, так и для радара и тепловизоров облако площадью два квадратных километра, скрыв реакторы и машинные залы АЭС.