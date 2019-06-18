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Российские военные сделали невидимой Смоленскую АЭС
19.06.2019 16:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В ходе прошедших под Смоленском межведомственных учений подразделения РХБЗ (радиационной, химической и бактериологической защиты) сделали невидимой для потенциального противника атомную электростанцию. Об этом
Для того, чтобы спрятать Смоленскую АЭС, впервые использовался аэрозоль на основе графита. Его особенность в том, что вещество работает не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне.
Пять термодымовых машин ТДА-3 на базе КамАЗов создали непроницаемое как для взгляда, так и для радара и тепловизоров облако площадью два квадратных километра, скрыв реакторы и машинные залы АЭС.
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В ходе прошедших под Смоленском межведомственных учений подразделения РХБЗ (радиационной, химической и бактериологической защиты) сделали невидимой для...
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