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Российские военные сделали невидимой Смоленскую АЭС

19.06.2019 16:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В ходе прошедших под Смоленском межведомственных учений подразделения РХБЗ (радиационной, химической и бактериологической защиты) сделали невидимой для потенциального противника атомную электростанцию. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на РИА «Новости», которое цитирует департамент информации Министерства обороны РФ.

Российские военные сделали невидимой Смоленскую АЭС
Смоленская АЭС. Фото: wikipedia.org

Для того, чтобы спрятать Смоленскую АЭС, впервые использовался аэрозоль на основе графита. Его особенность в том, что вещество работает не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне.

Пять термодымовых машин ТДА-3 на базе КамАЗов создали непроницаемое как для взгляда, так и для радара и тепловизоров облако площадью два квадратных километра, скрыв реакторы и машинные залы АЭС.

 
 
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В ходе прошедших под Смоленском межведомственных учений подразделения РХБЗ (радиационной, химической и бактериологической защиты) сделали невидимой для...
 
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