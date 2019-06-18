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В Сеть попали характеристики Xiaomi Mi A3
19.06.2019 17:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Китае прошел сертификацию неизвестный смартфон Xiaomi с кодовым названием M1906F9SG. Об этом
Скорее всего, в продажу аппарат выйдет как Redmi 7 Pro и Mi A3 (или Mi A3 Lite). Отличительной чертой последнего станет «чистая» операционная система Android без фирменной оболочки производителя MIUI. Известно, что устройство оснастят поддержкой 10-ватной зарядки, а также будет процессором Snapdragon 710 или 712.
Об объеме аккумулятора пока точной информации нет. Но, вероятно, батарея составит не менее 3000 мАч. Скорее всего, в Китае гаджет будет продаваться примерно за 160 долларов.
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:
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В Китае прошел сертификацию неизвестный смартфон Xiaomi с кодовым названием M1906F9SG. Об этом пишет GSMArena.
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