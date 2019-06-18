Охрану Крымского моста усилят новейшими катерами

Источник материала: IT.Tut.by

Бригада Росгвардии в Керчи, сформированная для охраны Крымского моста, получит четыре противодиверсионных катера «Грачонок», пишет ТАСС, сссылаясь на главу ведомства Виктора Золотова.



Фото: twitter.com/vympel_rybinsk

«Этому событию предшествовали без малого три года напряженной совместной работы специалистов нашего ведомства и судостроителей, итогом которой станет спуск со стапелей предприятия в общей сложности четырех катеров данной серии», — сказал Золотов во время церемонии торжественного спуска на воду первого катера «Грачонок» на заводе «Вымпел» в Рыбинске.

В пресс-службе Росгвардии уточнили, что все четыре «Грачонка» прибудут в Керчь осенью. После спуска катеров на воду экипажи будут их осваивать несколько недель в Рыбинске.

«„Грачонок“ имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это открывает новые возможности, позволяя решать широкий спектр задач, свойственных кораблям более высокого ранга», — заметил Золотов.

По его словам, предназначенные для крымской бригады Росгвардии катера оснащены средствами поиска и обнаружения подводных диверсионных сил и средств, а также водолазным комплексом, позволяющим проводить аварийно-спасательные работы на большой глубине.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.