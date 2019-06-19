life:) позволит звонить и пользоваться интернетом в роуминге из своего тарифа

Источник материала: IT.Tut.by

life:) запустил услугу «В роуминге как дома» и предлагает пользоваться своим тарифным планом за границей. Об этом сообщается на сайте оператора.



Фото: TUT.BY

Использовать минуты и интернет-трафик из «домашнего» тарифного плана смогут абоненты тарифов «Шейк», «Шейк+» и «йо1200». Услуга на момент публикации заметки доступна в России (MegaFon, Tele2, Beeline), Украине (lifecell, Kyivstar) и Турции (Turkcell). Оператор заявляет, что в будущем список стран будет расширяться.

Воспользоваться предложением можно как дома, так и за границей. Списание средств за услугу произойдет во время первого входящего/исходящего звонка или интернет-соединения в роуминге. Стоимость — 5,90 рубля в сутки.

Правда, есть несколько ограничений. Например, трафик из тарифного плана (не более 60 минут исходящих и/или входящих вызовов, 1 ГБ интернет-трафика) доступен для использования в течение 24 часов с момента активации услуги. Голосовой и интернет-трафик, потребляемый в роуминге, сверх 60 минут и 1 ГБ оплачивается согласно существующим роуминг-тарифам life:) для данных операторов.

Подключить «В роуминге как дома» можно на life.com.by, в мобильном приложении Smart life:), набрав *8484# или *110#, а также позвонив по номеру 909.