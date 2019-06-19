Представлено устройство, которое заряжает смартфон за 13 минут

Источник материала: IT.Tut.by

Компания Vivo представила технологию под названием FlashCharge, которая позволяет зарядить смартфон от 0 до 100% за считанные минуты. Об этом сообщает FoneArena.





Мощность такой подзарядки составляет внушительные 120 Вт. По заявлению компании, смартфон с аккумулятором емкостью в 4000 мАч таким образом получится зарядить от 0 до 100% за 13 минут. Для сравнения: определенные смартфоны от самой Vivo и некоторых других производителей сегодня поддерживают 40−45-ватные зарядки.

Представители Vivo утверждают, что за 14 секунд батарея от 120-ватного адаптера питания восполняется на 2,38%. Недавно похожую технологию продемонстрировала и компания Xiaomi , правда их зарядному устройству для восполнения аккумулятора на 4000 мАч понадобилось 17 минут.

В Vivo говорят, что FlashCharge пока находится на стадии тестирования и пока точно не известно, когда появятся первые коммерческие аппараты с поддержкой этой технологии.

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