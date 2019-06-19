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США переоснащают легендарные ракеты «Стингер», чтобы лучше уничтожать беспилотники

20.06.2019 11:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Американский гигант Raytheon Company рассказал, что американская армия занимается переоснащением ракет класса «земля-воздух» Stinger взрывателями ближнего действия. Нововведение нужно, чтобы лучше противостоять растущей угрозе беспилотников потенциального противника. Об этом пишет defence-blog.com, ссылаясь на пресс-релиз компании.

США переоснащают легендарные ракеты «Стингер», чтобы лучше уничтожать беспилотники
Фото: wikipedia.org

Согласно последнему, модернизация позволяет системе ПВО Stinger уничтожать более широкий спектр целей на поле боя, подрывая ракету около цели с гарантированным поражением противника.

По словам Сэма Дэнеке, вице президента Raytheon Land Warfare Systems, новое усовершенствование даст американским военным доступный и эффективный способ справиться с постоянно растущим числом вражеских БПЛА над полем боя.

Испытания нового взрывателя для ракет уже завершены, и усовершенствованные «Стингеры» начнут поступать в армию США уже в конце этого года.

 
 
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Американский гигант Raytheon Company рассказал, что американская армия занимается переоснащением ракет класса «земля-воздух» Stinger взрывателями ближнего действия....
 
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