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США переоснащают легендарные ракеты «Стингер», чтобы лучше уничтожать беспилотники
20.06.2019 11:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Американский гигант Raytheon Company рассказал, что американская армия занимается переоснащением ракет класса «земля-воздух» Stinger взрывателями ближнего действия. Нововведение нужно, чтобы лучше противостоять растущей угрозе беспилотников потенциального противника. Об этом
Согласно последнему, модернизация позволяет системе ПВО Stinger уничтожать более широкий спектр целей на поле боя, подрывая ракету около цели с гарантированным поражением противника.
По словам Сэма Дэнеке, вице президента Raytheon Land Warfare Systems, новое усовершенствование даст американским военным доступный и эффективный способ справиться с постоянно растущим числом вражеских БПЛА над полем боя.
Испытания нового взрывателя для ракет уже завершены, и усовершенствованные «Стингеры» начнут поступать в армию США уже в конце этого года.
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Американский гигант Raytheon Company рассказал, что американская армия занимается переоснащением ракет класса «земля-воздух» Stinger взрывателями ближнего действия....
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