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Американскому подростку разорвало полость рта из-за взорвавшейся электронной сигареты

20.06.2019 11:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

17-летнего подростка из штата Юта (США) серьезно ранило, когда электронная сигарета взорвалась прямо у него во рту. Об этом пишет Live Science со ссылкой на публикацию в журнале The New England Journal Of Medicine.

Американскому подростку разорвало полость рта из-за взорвавшейся электронной сигареты
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Парня доставили в отделение неотложной помощи спустя два часа после случившегося. У него во рту были обширные ранения, нижняя челюсть была сломана, выбито несколько зубов. Даже после того, как пациенту оказали необходимую помощь, его челюсть не могла полностью закрываться — на восстановление ушло около шести недель.

Этот случай произошел еще год назад, но известно о нем стало лишь сейчас. За все это время подростку так и не удалось восстановить потерянные зубы — денег на протезы у него не было, страховку получить не удалось. Правда, этим летом ему все же могут установить импланты.

По словам Кэтти Рассел, лечащего врача пострадавшего, после произошедшего парень полностью бросил курить. «Мы явно недооцениваем риски, связанные с электронными сигаретами», — добавила Рассел.

 
 
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17-летнего подростка из штата Юта (США) серьезно ранило, когда электронная сигарета взорвалась прямо у него во рту. Об этом пишет Live Science со ссылкой на публикацию...
 
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